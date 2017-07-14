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Здоровье

Минздрав одобрил новый препарат для профилактики ВИЧ

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Минздрав одобрил новый препарат для профилактики ВИЧ

Министерство здравоохранения Израиля одобрило использование группы препаратов под названием "PrEP", которые уменьшают шансы заражения вирусом ВИЧ, вызывающим СПИД. Об этом сообщает сайт Jerusalemonline.

Данные препараты будут использоваться в качестве профилактики. В Минздраве сообщили, что те, кто заинтересован в использовании PrEP, смогут получить его в своих больничных кассах.

Таким образом, Израиль присоединяется к таким странам, как США, Канада, Франция, Бельгия и Норвегия, которые уже одобрили использование этого препарата.

PrEP представляет собой группу препаратов, которые изначально применялась исключительно теми, кто уже заразился вирусом ВИЧ, будь то носители или пациенты, в качестве одного из лекарств, которые они принимали регулярно. В последние годы было доказано, что эти препараты также могут иметь превентивный эффект: исследователи обнаружили, что регулярное применение PrEP снижает риск заражения ВИЧ в результате незащищенного секса примерно на 96%.

Для применения в Израиле были одобрены препараты "Truvada" компании "Gilead" и "Emtrivir" компании "Teva". До сих пор израильтянам, которые хотели использовать подобные лекарства для профилактического лечения, приходилось ввозить их в Израиль контрабандой из-за границы или покупать на черном рынке.

Теперь они смогут получить рецепт на эти лекарства и приобрести их в аптеке. Однако PrEP не включен в "корзину лекарств". Цены на него варьируются от 1900 до 2400 шекелей за упаковку, которой хватит на месяц.

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