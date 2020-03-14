Минздрав Израиля: общее число заболевших коронавирусом возросло до 178 человек

В субботу, 14 марта, около 19:00, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что общее число заболевших коронавирусом возросло до 178 человек. Двое пациентов – в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести, 165 переносят болезнь легко.

131 человек госпитализирован, 12 – будут госпитализированы в ближайшее время, 31 – находится дома в условиях карантина. Четверо излечились и выписаны из больниц.

В условиях карантина находятся 38560 человек.

Проведено 6839 тестов на коронавирус.

Ранее минздрав также уведомил, что 2479 работников системы здравоохранения находятся на вынужденном карантине, среди них 949 врачей и 635 медсестер, 83 фармацевта и 171 парамедик.

По сведениям СМИ, правительство рассматривает пакет дополнительных мер по ограничению распространения коронавирусной болезни в Израиле. При обсуждении этих мер учитывается опыт стран, ранее предпринявших аналогичные шаги.

В частности, может быть ограничено передвижение граждан по улицам и закрыт ряд учреждений. Не исключено, что приходить на работу в офис будет рекомендовано только наиболее задействованным в рабочем процессе сотрудникам той или иной компании.

Предположительно, о дополнительных мерах будет сообщено в начале следующей недели.

Напомним, вечером 12 марта на брифинге, посвященном пандемии коронавирусной инфекции и усилиям правительства по замедлению распространения вируса, Биньямин Нетаниягу объявил о закрытии школ и университетов c 13 марта. Глава правительства говорил, что детские сады, ясли, школы, входящие в систему специального образования, интернаты продолжат работу в обычном режиме, но утром 13 марта стало известно, что сотни сотрудников учреждений дошкольного образования на работу не вышли.

С 11 марта запрещено проведение мероприятий с участием более 100 человек. Это привело к закрытию театров и кинотеатров, а также гостиниц. Под вопросом оказалась работа спортивных залов и фитнесс-центров.

Все спортивные соревнования должны проводиться при пустых трибунах. Судьи и спортсмены, приезжающие из-за границы, должны соблюдать инструкции израильского минздрава.

Руководителям фирм, производственный процесс в которых позволяет работать удаленно, было рекомендовано перевести сотрудников на работу из дома.

Нет запрета на передвижение в общественном транспорте. Хотя эпидемиологи рекомендуют им не пользоваться. В автобусах и трамваях запрещена посадка на сиденья рядом с водителем. В междугородних автобусах и поездах запрещен проезд стоя. С 11 марта вступило в силу распоряжение, согласно которому станция железной дороги в аэропорту Бен-Гурион закрыта для посадки пассажиров.

С 10 марта международный аэропорт Бен-Гурион на 70% сократил объем работы и количество задействованного персонала. Закрыты половина "рукавов" Третьего терминала аэропорта (два коридора из четырех). С 14 марта приостановит свою работу Первый терминал (все рейсы будут переведены в Третий терминал).

Коронавирус в Палестинской автономии

14 марта правительство Палестинской автономии опубликовало уточненные данные по поводу распространения коронавирусной болезни COVID-19. Согласно представленной информации, в настоящее время в ПА коронавирусом заражены 38 человек.

На домашнем карантине находятся более 3000 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение.

Неделю назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о введении чрезвычайного положения в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Распоряжением Аббаса была отменена работа школ и университетов, запрещен въезд иностранных туристов.

Одновременно ЦАХАЛ, в координации с властями ПА, ввел блокаду Бейт-Лехема. Израиль передал властям автономии наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы приказало всем жителям сектора, возвращающимся из Египта через КПП "Рафах", находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения.

Власти Газы до конца недели отменили занятия в образовательных учреждениях.

В Бейт-Лехеме закрыты для посещений все церкви, монастыри и залы для общественных собраний.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 14 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5461 человек, около 146 тысяч заболели, около 68 тысяч были инфицированы, более 72 тысяч выздоровели после этой болезни.

За последние сутки в Китае было выявлено лишь 11 новых случаев заболевания, умерли 13 человек, из больниц выписали 1430 пациентов. В Италии за минувшие сутки скончались 250 человек. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал центром пандемии коронавируса Европу. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Италии.

Больше всего жертв нового коронавируса было на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй (почти 3200 человек). Далее следуют Италия (более 1000 умерших) и Иран (более 400 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Албании, Алжире, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Гонконге, Греции, Дании, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Сан-Марино, Сербии, США, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Франции, Швейцарии, Южной Корее, Японии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, отметив, что заразившиеся есть практически во всех странах мира.