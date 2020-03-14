Вспышка коронавируса: объявлено о закрытии детских садов и яслей

Вечером в субботу, 14 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал специальное заявление, касающееся мер по предотвращению распространения коронавируса в Израиле. Помимо прочего, премьер-министр объявил, что с 15 марта отменены все мероприятия с участием более 10 человек.

Биньямин Нетаниягу сообщил, что с утра воскресенья будет прервана работа культурных и развлекательных учреждений - театров, кинотеатров, ресторанов, кафе. Рабочие места продолжат функционировать, однако премьер-министр заявил, что рекомендует тем, кто не обязаны, не приходить на работу.

По словам главы правительства, вопрос работы общественного транспорта продолжает изучаться, однако в настоящий момент гражданам рекомендуется по возможности воздержаться от такого способа передвижения.

"Наша цель: предотвратить распространение вируса. Для этого граждане должны строго соблюдать правила личной гигиены, а также хранить дистанцию друг от друга не менее двух метров", - сказал глава правительства.

Генеральный директор минфина Шай Баабед объявил о закрытии детских садов и яслей. Отметим, что на пресс-конференции не прозвучало сообщение о закрытии школ для учащихся с особыми потребностями. Позднее пресс-служба министерства просвещения объявила, что эти учебные заведения также прерывают свою работу.

Премьер-министр заявил, что нет никаких причин для паники в том, что касается продуктов питания. "Супермаркеты продолжат функционировать, продуктов достаточно и будет достаточно". То же самое касается лекарств в аптеках и функционирования банковской системы. "Все службы жизнеобеспечения продолжат работу в обычном режиме", - сказал Биньямин Нетаниягу.

Нетаниягу сообщил, что 15 марта правительство примет решение об использовании технологических средств для отслеживания маршрута и контактов людей, больных коронавирусом. "Я всячески пытался избежать применения этого метода, который наносит определенный ущерб частной жизни людей, однако это необходимо для ограничения темпов распространения вируса", - сказал премьер-министр.

Добавим, что вечером, 14 марта, начальник генерального штаба ЦАХАЛа, генерал-лейтенант Авив Кохави отдал распоряжения командирам войск взвесить необходимость присутствия на базах солдат тылового обеспечения. Решение об этом будет принято в начале недели

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что общее число заболевших коронавирусом возросло до 193 человек. Двое пациентов – в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести, 186 переносят болезнь легко. 124 человека госпитализированы, 9 – будут госпитализированы в ближайшее время, 27 – находятся дома в условиях карантина. Четверо излечились и выписаны из больниц.

В условиях карантина находятся 38560 человек.

Проведено 6839 тестов на коронавирус.

Ранее минздрав также уведомил, что 2479 работников системы здравоохранения находятся на вынужденном карантине, среди них 949 врачей и 635 медсестер, 83 фармацевта и 171 парамедик.





