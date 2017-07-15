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Здоровье

Диетологи назвали 10 факторов, которые мешают сбросить вес людям, соблюдающим диету

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 16:27 блог версия для печати фото
Диетологи назвали 10 факторов, которые мешают сбросить вес

Издание MivzakLive опубликовало перечень факторов, которые мешают сбросить вес людям, соблюдающим диету. Список составлен на основании мнений диетологов и ряда исследований, проведенных в разных странах.

Первое место в этом списке занимает отказ от завтрака: организм, который лишают "заправки горючим" в утренние часы, испытывает шок и стремится, во что бы то ни стало, запастись калориями. "Ни в коем случае не отказывайтесь от завтрака, если хотите похудеть", - считают диетологи.

На втором месте – банальное переедание, вызванное тревожными мыслями о том, что человек, соблюдающий диету, ест слишком мало. Исследование, проведенное в Йельском университете, выявило, что люди не могут правильно рассчитать необходимое им количество пищи, поэтому всерьез опасаются остаться голодными. Небольшое количество воды, выпитой перед едой, успокоит эту тревогу.

Третье место занимает нехватка сна, так как во время ночного отдыха человек тоже теряет калории, а четвертое – отсутствие физической активности и избыток рабочих часов, проведенных перед компьютером.

На пятом и шестом месте в списке причин, мешающих похудеть, находятся "перекусы" и плохо спланированная диета.

Седьмое место отведено привычке поглощать пищу слишком быстро – настолько, что организм не успевает ощутить, когда приходит сытость.

На восьмом месте находится употребление сладких напитков. Сахар, растворенный в соке или газировке, содержит те же калории, что и сладости, в которых худеющие, как правило, себе отказывают.

Девятая строчка в списке отведена овощам: без них невозможно составить правильный диетический рацион.

Самая основная причина, мешающая людям сбросить вес, помещена в конце списка: это отсутствие настойчивости в движении к цели. "Каждый раз, взвесившись и заметив, что ваш вес не уменьшился, вы расстраиваетесь и заедаете горе сладостями. Не делайте этого, будьте настойчивы, и вы добьетесь успеха", - уверяют диетологи.



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