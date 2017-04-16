Британские ученые разработали "умные" бинты

В течение ближайших 12 месяцев в Великобритании будут проведены опыты с применением "умных" перевязочных материалов, которые смогут определять, как заживает рана, и отсылать врачу сообщения с этой информацией, сообщает BBC.

В "умных" бинтах используется сверхбыстрая технология 5G, позволяющая отслеживать уровень физической активности пациента и определять нужный курс лечения.

"Эти "умные" повязки с использованием нанотехнологий будут определять состояние раны в каждый отдельно взятый промежуток времени", - цитирует BBC профессора Майкла Клемента, руководящего исследованием в Институте биологических наук (ILS) при Университете Суонси.