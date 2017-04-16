16 апреля 2017 г.
последняя новость: 14:22
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:24 Британские ученые разработали "умные" бинты
12:31 Маленькие дети, которые много играют на смартфонах и планшетах, меньше спят
13:35 В Уругвае начнут продавать каннабис в аптеках без рецепта
22:41 Исследование в Шотландии: вакцинация от папилломавируса на 90% сократила число случаев заражений инфекцией
16:20 У ребенка, страдающего "детским Альцгеймером", появился шанс победить болезнь
11:36 Опубликован отчет о борьбе с курением в мире за 25 лет: в России улучшений нет
13:49 FDA одобрило новое оригинальное лекарство "Тевы" с оборотом $2 млрд
14:35 Инвалидами ЦАХАЛа, пострадавшими не в ходе оперативной деятельности, будет заниматься "Битуах Леуми"
12:50 Как в 60 лет выглядеть на 40 без "уколов" и пластики
14:03 Минздрав распорядился уничтожить 3 тонны испорченного куриного мяса
Здоровье

Британские ученые разработали "умные" бинты

время публикации: 13:24 | последнее обновление: 13:24 блог версия для печати фото
Британские ученые разработали "умные" бинты

В течение ближайших 12 месяцев в Великобритании будут проведены опыты с применением "умных" перевязочных материалов, которые смогут определять, как заживает рана, и отсылать врачу сообщения с этой информацией, сообщает BBC.

В "умных" бинтах используется сверхбыстрая технология 5G, позволяющая отслеживать уровень физической активности пациента и определять нужный курс лечения.

"Эти "умные" повязки с использованием нанотехнологий будут определять состояние раны в каждый отдельно взятый промежуток времени", - цитирует BBC профессора Майкла Клемента, руководящего исследованием в Институте биологических наук (ILS) при Университете Суонси.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017