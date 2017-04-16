Маленькие дети, которые много играют на смартфонах и планшетах, меньше спят

Исследование, проведенное специалистами из Лондонского университета, показало, дети до трех лет, которым родители дают играть со смартфонами и планшетами, спят немного меньше своих сверстников, сообщает BBC.

Ученые опросили родителей 715 детей до трех и пришли к выводу, что каждый час, проведенный ребенком в этом возрасте у сенсорного экрана, отнимает у него 15 минут сна.

При этом у детей, которые пользуются сенсорными экранами, быстрее развивается мелкая моторика.

Согласно исследованию, 75% детей до трех лет ежедневно пользуются смартфонами и планшетами. Среди детей от полугода до 11 месяцев гаджетами на ежедневной основе пользуется 51%. Среди детей от двух до трех лет с сенсорным экраном ежедневно играет 92%.