Пентагон финансирует испытания израильского препарата от лучевой болезни

Израильская биомедицинская компания Pluristem занимается разработкой препарата от лучевой болезни и заболеваний, вызванных радиационным лечением онкологических болезней. В основе препарата - стволовые клетки, прошедшие специальную обработку.

Компания была основана 12 лет назад. В настоящий момент на заводе в Хайфе работают 180 специалистов. 10-й канал ИТВ напоминает, что пять лет назад министерство здравоохранения США вложило в израильскую компанию 25 миллионов долларов.

В среду, 16 августа, стало известно, что израильской разработкой заинтересовалось министерство обороны США, изъявив готовность финансировать последний этап испытаний препарата LX-R18. После этого известия акции компании на бирже Тель-Авива выросли на 8%.

The Marker отмечает, что компания Pluristem не обнародовала сумму, которую готов вложить Пентагон в испытания препарата. Однако, согласно оценкам экспертов, речь идет о миллионах долларов.





