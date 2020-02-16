Трое израильтян на борту лайнера Diamond Princess были заражены коронавирусом, они госпитализированы в Японии

В воскресенье, 16 февраля, министерство иностранных дел Израиля сообщило, что двое израильских граждан, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Иокогамы, были доставлены в государственную больницу в Японии после того, как у них был подтвержден диагноз заражения коронавирусом Covid-19.

Позже министерство здравоохранения Израиля уточнило: трое из 15 израильтян на борту Diamond Princess заражены коронавирусом Covid-19. Третий заразившийся пока не госпитализирован. Все трое находятся в удовлетворительном состоянии, непосредственной угрозы жизни нет. В Японию направлены израильские врачи для наблюдения за этими больными.

Дополнительные подробности по поводу заразившихся израильтян пока не приводятся.

МИД Израиля ведет переговоры о том, чтобы всех израильтян отпустили на берег с борта Diamond Princess. Затем планируется их возвращение в Израиль, которое будет оплачено страховыми компаниями. В Израиле этих граждан ожидает карантин под наблюдением врачей.

Diamond Princess на карантине. Плавучий госпиталь у берегов Японии. Фоторепортаж

Круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находились около 3700 человек, стоит на карантине в порту Иокогамы с 3 февраля. Не менее чем у 356 из пассажиров подтвержден коронавирус Covid-19.

Начиная с 14 февраля, идет процесс постепенной эвакуации пассажиров, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус Covid-19. Эти люди временно расселены в специально отведенные для них места в Иокогаме. В первую такую группу вошли пассажиры старше 80 лет, проживавшие в каютах без иллюминаторов. Также исключение было сделано для тех, у кого есть серьезные хронические заболевания.

Карантин на Diamond Princess продлен до 19 февраля. Пассажиры в основном находятся в каютах, им предписано носить медицинские маски и держаться подальше от других пассажиров по время кратких прогулок по палубам лайнера. Тем не менее число заболевших продолжает расти.

Распространение коронавируса в Китае и в мире

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 16 февраля, 1665 человека в этой стране умерли от коронавируса Covid-19. За одни сутки умерли 142 заболевших (139 из них в провинции Хубэй). Общее число заболевших только в одном Китае: более 68500 человек.

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что умерли 1670 человек, более 69 тысяч заражены в КНР и других странах мира.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также единичные случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Гонконге, в Тайване, на Филиппинах, в Японии и во Франции.

Минздрав Израиля подчеркивает, что пока на израильской территории не подтверждено ни одного случая пациентов с коронавирусом Covid-19, и просит граждан воздерживаться от распространения панических слухов.





