Количество больных коронавирусной инфекцией в Израиле возросло до 277 человек

В понедельник, 16 марта, около 20:00, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что общее число заболевших коронавирусом возросло до 277 человек, из которых четверо человек находятся в тяжелом состоянии.

Минздрав также сообщил о том, что в течение дня было взято 1200 анализов на коронавирус.

Больные, госпитализированные в тяжелом состоянии, находятся в больницах "Шиба" в Тель а-Шомере, "А-Шарон" в Петах-Тикве, "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, "Ихилов" в Тель-Авиве. Особо тяжелым признано состояние 88-летнего пациента "Шаарей Цедек", подключенного к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

По данным минздрава, в настоящее время 50.337 израильтян находятся на домашнем карантине (всего почти 73 тысяч израильтян прошли через карантин).

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлено о введении об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в Израиле.

Борьба с распространением коронавируса в Израиле: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il

(опрос анонимный, вам предстоит ответить на 16 вопросов)

Особую озабоченность вызывает рост числа медиков, заразившихся коронавирусом или находящихся на карантине. На сегодняшний день этот диагноз подтвержден у 19 сотрудников медицинских учреждений. Около 2000 находятся в условиях карантина и не могут заниматься профессиональной деятельностью. Кроме того, многие работники системы здравоохранения не имеют возможности работать из-за того, что прерваны занятия в образовательных учреждениях, и им приходится находиться дома с детьми.

В системе здравоохранения прогнозируют значительный рост числа заболевших в течение нескольких недель, поскольку тестирование на коронавирус пока проводится в недостаточном объеме. Не хватает одноразовых масок и перчаток, остро ощущается дефицит специальной защитной одежды.

С 15 марта в Израиле ужесточены карантинные меры: закрыты все учебные заведения и торговые центры (кроме продуктовых магазинов, аптек или заведений, которые продают еду на вынос), банкетные залы, дискотеки, бары, пабы и учреждения общепита, в том числе в отелях (рестораны и кафе могут работать только в режиме доставки), спортзалы, бассейны и бани, аквапарки и зоопарки, кинотеатры, театры и другие культурные учреждения, игровые залы и парки аттракционов, бизнесы, связанные с немедицинскими процедурами ухода за телом, места для проведения ярмарок и шоу, водный общественный транспорт, канатные дороги, объекты национального наследия. Молитвенные и религиозные церемонии могут проводиться группами до 10 человек в каждой, при условии сохранения его участниками минимального расстояния 2 м друг от друга, и не более двух групп одновременно. Запрещены посещения в социальных, патронажных или медицинских учреждениях с постоянным проживанием, за исключением максимум одного посетителя, желательно постоянного. Сотни тысяч граждан 15 марта не вышли на работу. Компаниям, предприятиям и учреждениям настоятельно рекомендовано подготовиться к продолжению работы "из дома". В местах, где требуется присутствие сотрудников, можно будет продолжать работать с соблюдением расстояния не менее 2 метров между ними. Категорически запрещена явка на работу заболевших сотрудников. Рекомендовано избегать поездок более двух человек в одной машине. Рекомендовано по возможности избегать поездок в общественном транспорте. Запрещены собрания более 10 человек.

За нарушение карантинных норм установлен штраф: 5000 шекелей.

Коронавирус в Палестинской автономии

По официальным данным в Палестинской автономии COVID-19 пока заражены около 40 человек (на 16 марта подтверждены сведения о 39 заболевших). Каково распространение этой болезни на самом деле, сказать невозможно.

На домашнем карантине находятся более 3000 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле.

В ПА и в секторе Газы введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА опубликовало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 16 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 7068 человек, около 180 тысяч заболели, около 78 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса было на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй (более 3200 человек). Далее следуют Италия (более 1800 умерших) и Иран (более 720 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Испании, Канаде, Ливане, Люксембурге, Марокко, Мартинике, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Сан-Марино, Сербии, Словении, Судане, США, Таиланде, Тайване, Украине, Филиппинах, Франции, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Японии.

За последние сутки в КНР, откуда началась пандемия (первый случай в Хубэе был зарегистрирован еще 17 ноября 2019 года), выявили только 16 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли. На фоне постепенного снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.