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Здоровье

Государство переведет больнице "Ланиадо" 360 миллионов шекелей

время публикации: 12:51 | последнее обновление: 12:51 блог версия для печати фото
Государство переведет больнице "Ланиадо" 360 миллионов шекелей

В рамках договора, подписанного между государством и нетанийской больницей "Ланиадо", в ближайшие пять с половиной лет больница получит от государства около 360 миллионов шекелей, сообщает The Marker.

Договор с больницей был подписан после того, как бюджетный дефицит "Ланиадо" составил 260 миллионов шекелей.

Соглашение обязывает "Ланиадо" до конца 2022 года собрать пожертвования на сумму не менее 75 миллионов шекелей.

В рамках договора в больнице также должен будет смениться гендиректор.

Помимо этого, к "Ланиадо" будет приставлен государственный аудитор, который будет наделен широкими полномочиями.

Переговоры о составлении договора велись около года. Договор был подписан генеральным директором министерства здравоохранения и представителями больницы.

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Четверг, 17 августа 2017 г.
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