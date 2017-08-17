Лечение пяточной шпоры и болезней суставов по технологии УВТ

Публикуется на правах рекламы

В современной медицине, которая широко использует новые технологии, хирургия все чаще отступает на задний план. Еще совсем недавно врачи-ортопеды могли предложить решать проблему борьбы с заболеванием только медикаментозными средствами, что оказывалось неэффективно, и зачастую больному помогало только операционное вмешательство.

Современный метод ударно-волновой терапии (УВТ) позволяет около 90% пациентов избежать операции, существенно влияет на процесс излечения и способствует поддержанию организма в здоровом состоянии.

Ударно-волновая терапия – современный и эффективный способ лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Общеизвестно, что с возрастом в организме человека замедляются процессы обмена веществ, нарушаются функции очищения от шлаков и токсинов, организм получает меньше питательных веществ, в костях накапливаются токсины и продукты распада, снижается плотность кости. Все эти факторы служат причиной возникновения пяточной шпоры, болезней суставов и других недугов, которые сопровождаются болезненными ощущениями и резко ухудшают качество жизни. Многолетние исследования влияния акустических волн на человеческий организм позволили разработать метод ударно-волновой терапии, который использует низкочастотные волны, не воспринимаемые человеческим ухом, – инфразвук.

Ударные волны отличаются высокой амплитудой энергии и краткой длительностью импульса. Их действие на человеческий организм определяется разницей сопротивления жидкостных сред, мягких и костных тканей. Метод основан на концентрированном воздействии ударных волн низкой частоты на пораженную зону, благодаря чему происходит разрушение отложений микрокристаллов кальция и прочих солей в суставах и смежных структурах, в несколько раз усиливается жизненно необходимый кровоток в пораженной зоне. Ударные волны без задержки распространяются в мягких тканях, не нанося им повреждений, и оказывают влияние только на акустически плотные участки – костную и хрящевую ткань, отложения кальция. Попутно, проникая в ткани организма, ударные волны восстанавливают естественный обмен веществ, активизируют процессы восстановления и обновления клеток, улучшают метаболизм.

Этот метод зачастую позволяет избежать хирургического вмешательства, после которого требуется длительное восстановление. Если операция все же показана, реабилитационный курс может стать значительно короче и эффективнее при использовании аппаратов ударно-волновой терапии для заживления ран и восстановления подвижности опорно-двигательного аппарата.

Процедура проводится с помощью специального прибора, который генерирует звуки (акустические волны) очень низкой частоты (их невозможно услышать). Эта акустическая волна в зоне приложения прибора распространяется по тканям организма и прекращает свое движение, достигнув кости. Воздействие акустической волной на пораженные участки ткани, вызывает усиление кровотока и повышает проницаемость клеточных мембран, что способствует активизации восстановительных процессов, происходящим в тканях.

Этот способ лечения получил широкое распространение благодаря своей простоте и эффективности, уже в процессе проведения процедуры пациенты чувствуют:

прилив крови в зоне работы прибора

исчезновение боли

улучшение самочувствия

Что очень важно – процедура безболезненна, а уже после первого сеанса улучшается самочувствие и настроение.

Огромным преимуществом ударно-волновой терапии является тот факт, что пациентам предлагается амбулаторное лечение, которое не нарушает привычный ритм жизни. У данного метода также отсутствуют побочные явления и риски, которые связанны с проведением операции. Лечение проводится без анестезии курсом из нескольких сеансов по 10-15 минут, количество которых зависит от остроты процесса и длительности заболевания.

Аппаратные методы лечения в настоящее время очень разнообразны и требуют от специалистов, проводящих процедуры хорошей технической подготовки, а от оборудования – высокого качества. Поэтому, обращаясь к прогрессивным технологиям аппаратной терапии, следует внимательно выбирать клинику, где вам действительно помогут.

Русскоязычная страница в Фейсбук.

Для получения бесплатной консультации в ближайшем к вам отделении клиники, пожалуйста, позвоните по телефону: 1800-60-70-80 или воспользуйтесь контактной формой.