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Здоровье

Минздрав обнаружил свинец в напитках, приготовленных в кофемашинах

время публикации: 20:44 | последнее обновление: 20:44 блог версия для печати

Во вторник, 17 января, министерство здравоохранения выпустило специальное предупреждение для населения, касающийся использования кофейных машин. С этого предупреждения начался центральный выпуск новостей на Первом канале израильского телевидения, предупреждение распространено онлайн-СМИ и радиостанцией "Решет Бет".

Минздрав совместно с министерством экономики сообщили, что существуют серьезные опасения по поводу повышенного содержания свинца в напитках, приготовленных с помощью кофейных машин, используемых заведениях общественного питания, а в офисах крупных компаний.

Минздрав сообщил, что для проверки нескольких тысяч кофейных машин потребуется несколько месяцев. До ее окончания израильтянам рекомендуется сократить потребление кофе, приготовленного с помощью кофейных машин. Беременным женщинам рекомендуется вообще воздержаться от употребления кофе на рабочем месте или в кафе.

2-й канал ИТВ передал, что проверка, начатая минздравом, показала, что около половины профессиональных кофейных машин не соответствуют израильским стандартам.

Вместе с тем, представители минздрава заявили, что речь идет не обо всех профессиональных машинах для приготовления кофе, а об отдельных марках. Напитки, приготовленные с помощью небольших, домашних машин, не представляют опасности для здоровья.

По данным на 17 января, минздрав обнаружил повышенное содержание свинца в напитках, приготовленных с помощью машин израильского производства La Favorita и итальянского производства Bianchi.



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