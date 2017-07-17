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Здоровье

В "Адасе" донор органов заразил реципиентов опасным микробом

время публикации: 12:37 | последнее обновление: 13:44 блог версия для печати фото
Донор органов заразил реципиентов опасным микробом в больнице "Адаса"

Министерство здравоохранения начало расследование в связи с тем, что пять пациентов, которым была проведена пересадка органов в больнице "Адаса" (Эйн-Керем), заразились опасным микробом от донора. Один из реципиентов, которому пересадили сердце, умер, остальные находятся в тяжелом состоянии.

Органы были взяты у 20-летнего Даниэля Корсакова. Две недели назад он был доставлен в больницу "Адаса" в критическом состоянии, после того, как его сбил грузовик. Молодой мужчина скончался в больнице через несколько дней.

После этого органы погибшего были пересажены нескольким пациентам. Лишь через четыре дня после трансплантации выяснилось, что в теле донора были опасные микробы рода ацинетобактеров.

Однако в Национальном центре трансплантации при больнице "Адаса" утверждают, что перед операциями были сделаны все необходимые проверки в соответствии с протоколом.

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