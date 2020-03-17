Новые данные по коронавирусу в Израиле: более 300 заразившихся

Утром во вторник, 17 марта, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что 304 израильтянина заразились коронавирусом. Ранее сообщалось, что коронавирусная болезнь COVID-19 диагностирована также у восьмерых иностранных туристов.

Четверо заболевших израильтян в тяжелом состоянии. Они находятся в больницах "Шиба" в Тель а-Шомере, "А-Шарон" в Петах-Тикве, "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, "Ихилов" в Тель-Авиве. Особо тяжелым признано состояние 88-летнего пациента "Шаарей Цедек", подключенного к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Врачи сообщают, что состояние одного из четырех тяжелобольных постепенно улучшается.

Не менее 10 заболевших признаны излечившимися. Они продолжат наблюдаться у врачей, так как последствием перенесенного коронавируса могут быть повреждения легких.

По данным минздрава, в настоящее время более 50 тысяч израильтян находятся на домашнем карантине (всего около 73 тысяч израильтян прошли через карантин).

Особую озабоченность вызывает рост числа медиков, заразившихся коронавирусом или находящихся на карантине. На 16 марта этот диагноз был подтвержден у 19 сотрудников медицинских учреждений. Около 2000 находятся в условиях карантина и не могут заниматься профессиональной деятельностью. Кроме того, многие работники системы здравоохранения не имеют возможности работать из-за того, что прерваны занятия в образовательных учреждениях, и им приходится находиться дома с детьми.

В системе здравоохранения прогнозируют значительный рост числа заболевших в течение нескольких недель, поскольку тестирование на коронавирус пока проводится в недостаточном объеме. Не хватает одноразовых масок и перчаток, остро ощущается дефицит специальной защитной одежды.

В то же время постепенно система здравоохранения увеличивает число тестов на коронавирус. 16 марта было взято 1200 таких анализов.

С 15 марта в Израиле ужесточены карантинные меры: закрыты все учебные заведения и торговые центры (кроме продуктовых магазинов, аптек или заведений, которые продают еду на вынос), банкетные залы, дискотеки, бары, пабы и учреждения общепита, в том числе в отелях (рестораны и кафе могут работать только в режиме доставки), спортзалы, бассейны и бани, аквапарки и зоопарки, кинотеатры, театры и другие культурные учреждения, игровые залы и парки аттракционов, бизнесы, связанные с немедицинскими процедурами ухода за телом, места для проведения ярмарок и шоу, водный общественный транспорт, канатные дороги, объекты национального наследия. Молитвенные и религиозные церемонии могут проводиться группами до 10 человек в каждой, при условии сохранения его участниками минимального расстояния 2 м друг от друга, и не более двух групп одновременно. Запрещены посещения в социальных, патронажных или медицинских учреждениях с постоянным проживанием, за исключением максимум одного посетителя, желательно постоянного. Сотни тысяч граждан 15 марта не вышли на работу. Компаниям, предприятиям и учреждениям настоятельно рекомендовано подготовиться к продолжению работы "из дома". В местах, где требуется присутствие сотрудников, можно будет продолжать работать с соблюдением расстояния не менее 2 метров между ними. Категорически запрещена явка на работу заболевших сотрудников. Рекомендовано избегать поездок более двух человек в одной машине. Рекомендовано по возможности избегать поездок в общественном транспорте. Запрещены собрания более 10 человек.

За нарушение карантинных норм установлен штраф: 5000 шекелей.

Вечером 16 марта глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил об ужесточении мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в Израиле. Правительство одобрило в рамках режима чрезвычайного положения меры по применению электронных средств слежения за передвижением вирусоносителей и выявления людей, подвергшихся угрозе заражения. По словам премьер-министра, разрешение выдается на ограниченный срок, на 30 дней. Общественный сектор переводится на работу в режиме чрезвычайного положения. Большинство госслужащих будут отправлены на каникулы, которые будут оплачиваться из накопленных отпускных дней. Работать будут только жизненно важные предприятия. Частный сектор переводится на работу в ограниченном режиме. От компаний и предприятий требует сократить на 70% количество персонала, находящегося на рабочих местах и в офисах. Руководству этих предприятий предлагается разбить работу по сменам, а также переводить сотрудников на удаленную работу. На работающих предприятиях сохраняется требование: не более десяти человек в комнате, расстояние между сотрудниками должно быть не менее двух метров. Нетаниягу сообщил, что наемные работники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, смогут получить пособие по безработице. Пособие полагается тем, кто отработал 6 месяцев за последние 18 месяцев. Жизненно важные предприятия продолжат работу в обычном режиме. Будут работать супермаркеты, поликлиники, аптеки, почта, полиция, банки, охранные предприятия. Будут убираться улицы и вывозиться мусор. Глава правительства сообщил, что будет увеличена численность персонала больниц и лабораторий. Министерство финансов разрабатывает меры по оказанию поддержки малому и большому бизнесу. Будут внесены изменения в работу общественного транспорта. В частности, будет сокращено количество автобусов, следующих до центров развлечений, учебных заведений. Изменения можно будет увидеть на сайте министерства транспорта.

Коронавирус в Израиле: права работников и бизнесов в период кризиса. Обновленные сведения

Вечером 16 марта государственная служба трудоустройства сообщила, что только за один день количество людей, подавших просьбу о выплате пособия по безработице, увеличилось на 14 тысяч, и составило 54 тысячи человек.

Коронавирус в Палестинской автономии

17 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 41-го.

За последние сутки зафиксировано два новых случая этого заболевания: 1) мужчина, прибывший из Германии через Иорданию, который находился на карантине в Иерихоне, 2) студент из Рамаллы, недавно вернувшийся из-за границы (страна не названа) и находившийся на карантине.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся более 3000 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле.

В ПА и в секторе Газы введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА опубликовало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 17 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 7174 человек (641 за одни последние сутки), около 184 тысяч заболели, более 96 тысяч были инфицированы, около 80 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса было на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй (более 3200 человек). Далее следуют Италия (более 2150 умерших) и Иран (более 850 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Испании, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Ливане, Люксембурге, Марокко, Мартинике, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Судане, США, Таиланде, Тайване, Украине, Филиппинах, Франции, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Японии.

За последние сутки в КНР, откуда началась пандемия (первый случай в Хубэе был зарегистрирован еще 17 ноября 2019 года), выявили только 21 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. На фоне постепенного снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.





