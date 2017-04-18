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Здоровье

Впервые в Израиле директором государственной больницы назначена женщина

время публикации: 19:11 | последнее обновление: 19:11 блог версия для печати

Доктор Оснат Левцион-Корах утверждена на посту директора иерусалимской больницы "Асаф а-Рофе". Она будет первой женщиной в Израиле, возглавляющей государственную больницу.

Оснат Левцион-Корах по образованию педиатр и менеджер. Она имеет богатый опыт работы на административных должностях в медицинских учреждениях. В ее послужном списке должность заместителя гендиректора больницы "Адаса", заместителя директора больницы "Асаф а-Рофе", и директора больницы "Адаса Ар-Цофим".

Оснат Левцион-Корах коренная жительница Иерусалима. Ей 49 лет. Она замужем за кардиохирургом Амитом Корахом. Супруги воспитывают четырех сыновей.

Сайт Inn.co.il отмечает, что министр здравоохранения Яаков Лицман приветствовал назначение Оснат Левцион-Корах.

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