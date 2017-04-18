18 апреля 2017 г.
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Здоровье

Благодаря вмешательству принца Гарри в школах Великобритании будут работать психологи на постоянной основе

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
Принц Гарри

Правительство Великобритании рассматривает планы ввести в средних школах страны постоянную программу психологической помощи для детей, чтобы облегчить детям доступ к психологам и позволить специалистам заниматься мониторингом состояния учеников, сообщает The Telegraph.

Среди видных фигур, поддержавших эту инициативу, принц Гарри, недавно публично заявивший о том, что после смерти матери, принцессы Дианы, ему понадобилась психологическая помощь, чтобы справиться с утратой.

Принца поддержал его брат герцог Кембриджский, вместе с которым сыновья принцессы Дианы основали благотворительную организацию Heads Together. Организация занимается просветительской деятельностью, поощряющей людей обращаться за психологической помощью.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй также поддержала выступление принца Гарри, заявив, что оно поможет многим людям понять, что "они не одни".

За последние 25 лет число подростков, страдающих депрессией и состоянием тревожности, увеличилось в Великобритании на 70%.

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Вторник, 18 апреля 2017 г.
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