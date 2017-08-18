18 августа 2017 г.
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:05 Врачи извлекли из пищевода ребенка проглоченную голову куклу
12:51 Государство переведет больнице "Ланиадо" 360 миллионов шекелей
12:26 Лечение пяточной шпоры и болезней суставов по технологии УВТ
21:16 Пентагон финансирует испытания израильского препарата от лучевой болезни
12:57 Минздрав и минфин Израиля рекомендуют разрешить экспорт медицинской марихуаны. Комментарии
09:25 В больнице "Мааяней а-Йешуа" закрыли отделение неонатальной терапии в связи с опасной бактерией
21:06 Израиль разрешит экспорт медицинской марихуаны
10:28 Ученые: витамин B3 может предотвращать выкидыши и врожденные дефекты
11:26 Как навсегда избавиться от ногтевого грибка
11:16 Neck Tite: подтяжка шеи без операции
Здоровье

Врачи извлекли из пищевода ребенка проглоченную голову куклу

время публикации: 18:05 | последнее обновление: 18:05 блог версия для печати

Врачи Тюменской областной клинической больницы № 2 извлекли из пищевода ребенка голову куклы, диаметром более пяти сантиметров.

Голова игрушки, проглоченная малышом, полностью перекрыла просвет пищевода у входа в желудок. Достать деталь посредством гибких щипцов и петель не удавалось, поскольку они соскальзывали с гладкой и круглой головы куклы. Работу врачей осложнял и вес игрушки, увеличившийся из-за скопившейся в полости изделия жидкости. Чтобы избежать полостной операции, врачи решили извлечь игрушку с помощью вакуумного аспиратора.

Для начала через инструментальный канал гастроскопа аппарат был введен в полость инородного тела. После того, как врачи удалили скопившуюся в нем жидкость, они по принципу пылесоса в несколько этапов "подтянули" голову куклы к горлу ребенка, а затем вынули деталь жесткими щипцами.

Ребенок все это время находился под наркозом, а после пробуждения его беспокоило только неприятное ощущение в горле.

Несмотря на то, что у тюменских врачей есть целая коллекция предметов, которые оказывались у детей в пищеводе, в том числе флешки и гвозди, с подобным случаем они столкнулись впервые, сообщает "Доктор Питер".

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 18 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017