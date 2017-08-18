Врачи извлекли из пищевода ребенка проглоченную голову куклу

Врачи Тюменской областной клинической больницы № 2 извлекли из пищевода ребенка голову куклы, диаметром более пяти сантиметров.

Голова игрушки, проглоченная малышом, полностью перекрыла просвет пищевода у входа в желудок. Достать деталь посредством гибких щипцов и петель не удавалось, поскольку они соскальзывали с гладкой и круглой головы куклы. Работу врачей осложнял и вес игрушки, увеличившийся из-за скопившейся в полости изделия жидкости. Чтобы избежать полостной операции, врачи решили извлечь игрушку с помощью вакуумного аспиратора.

Для начала через инструментальный канал гастроскопа аппарат был введен в полость инородного тела. После того, как врачи удалили скопившуюся в нем жидкость, они по принципу пылесоса в несколько этапов "подтянули" голову куклы к горлу ребенка, а затем вынули деталь жесткими щипцами.

Ребенок все это время находился под наркозом, а после пробуждения его беспокоило только неприятное ощущение в горле.

Несмотря на то, что у тюменских врачей есть целая коллекция предметов, которые оказывались у детей в пищеводе, в том числе флешки и гвозди, с подобным случаем они столкнулись впервые, сообщает "Доктор Питер".