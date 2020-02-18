Пассажиры Diamond Princess вернутся в Израиль 20 февраля

Во вторник, 18 февраля, министерство иностранных дел Израиля объявило, что израильтяне, находящиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, будут возвращены в Израиль через два дня прямым авиарейсом. Консул Израиля в Японии Ревиталь Бен-Наим и профессор Ран Нирпаз, специалист по инфекционным заболеваниям из иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем", посетили в больницах троих израильтян, заразившихся коронавирусом COVID-19, которые были эвакуированы с борта Diamond Princess. По оценке медиков, состояние этих израильских граждан удовлетворительное.

В четверг, 20 февраля, в Израиль будут доставлены только те пассажиры Diamond Princess, у которых не был выявлен коронавирус (12 человек). Однако в Израиле они будут находиться на двухнедельном карантине под наблюдением врачей медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере.

Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу объявил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине в порту Йокогамы, покинут судно 19-21 февраля. Как отмечало агентство Kyodo News, речь идет об эвакуации пассажиров с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19.

В настоящее время на борту Diamond Princess остаются около 3 тысяч человек, более 450 пассажиров были заражены коронавирусом COVID-19. Среди пассажиров этого лайнера есть граждане США, Канады, Великобритании, Израиля, России и других стран. Все они сдали пробы для анализов на коронавирус.

Судя по публиковавшимся данным, заражение пассажиров Diamond Princess произошло после того, как 20 января на борт судна поднялся 80-летний пассажир, он сошел на берег в Гонконге 25 января, потом обратился в больницу, где ему диагностировали коронавирус COVID-19. Впоследствии данный диагноз был подтвержден у сотен пассажиров.

Распространение коронавируса Covid-19. По состоянию на 18 февраля 2020 года

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 18 февраля, 1868 человек в этой стране умерли от коронавируса Covid-19. За одни сутки умерли 98 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: около 72500 человек.

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что умерли 1873 человека, более 73 тысяч заражены в КНР и других странах мира.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также единичные случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Гонконге, в Тайване, на Филиппинах, в Японии и во Франции.

Минздрав Израиля подчеркивает, что пока на израильской территории не подтверждено ни одного случая пациентов с коронавирусом Covid-19, и просит граждан воздерживаться от распространения панических слухов.

Меры в Израиле

17 февраля Управление регистрации населения получило приказ о запрете на въезд в Израиль гражданам Китая, Таиланда, Сингапура, Гонконга и Макао. Также запрещен въезд иностранным гражданам, которые в последние две недели посещали указанные страны. Ожидается, что приказ вступит в силу в четверг, 20 февраля. Телеканал "Кан 11" передал, что в МИДе не согласны с ограничениями, вводимыми минздравом, полагая, что это негативно отразится на отношениях с азиатскими странами.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции Шломо Мор-Йосеф в связи со вспышкой коронавируса распорядился временно прекратить впускать в Израиль таиландских рабочих. Данное решение было принято после того, как генеральный директор министерства сельского хозяйства и председатель израильского общества фермеров заявили, что не могут обеспечить пребывание рабочих в карантине в течение 14 дней.

Расширение карантинных требований министерства здравоохранения повлекло за собой массовую отмену билетов не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии. При этом в них остается значительное количество израильтян, которые хотят вернуться на родину (только в Таиланде находятся более 5 тысяч израильских туристов). В связи с этим авиакомпания "Эль-Аль" вынуждена направлять в Таиланд пустые самолеты, что наносит ей значительный ущерб. Убытки компании в связи с эпидемией коронавируса оцениваются на текущий момент в 50 миллионов долларов. Министр транспорта Бецалель Смотрич заявил, что, если государство хочет сохранить национальные авиакомпании, ему придется "раскошелиться и оказать им помощь в трудную минуту".



