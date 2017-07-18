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Здоровье

У пожилой британки достали из глаза 27 контактных линз

время публикации: 13:42 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати

В больнице города Солихалл в Великобритании врачи достали 27 контактных линз из глаза 67-летней женщины, которая была записана на операцию по удалению катаракты, сообщает CNN.

Пациентка жаловалась на сухость и ощущение дискомфорта в правом глазу. При этом она не подозревала, что может быть причиной этой проблемы, и списывала все на возраст. Врачи отметили, что они были "потрясены" увиденным.

Выяснилось, что женщина носила ежемесячные контактные линзы на протяжении 35 лет. По ее словам, иногда, пытаясь вытащить линзу из глаза, она не находила ее и решала, что та просто выпала. В действительности линзы оставались у женщины в глазу.

Пациентка призналась, что теперь она чувствует себя "гораздо лучше". Однако операция по удалению катаракты была отложена из-за опасности попадания внутрь глаза микробов, которые могли скопиться из-за линз.

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