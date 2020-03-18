Коронавирус в Израиле: 433 заболевших, около 130 за последние сутки

По состоянию на 15:45 18 марта, из сообщений министерства здравоохранения Израиля известно о 433 случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране (с вечера число увеличилось на 90, за последние сутки зарегистрировано около 130 новых случаев). Шесть больных находятся в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней тяжести. У 404 человек болезнь протекает легко. Госпитализированы 260 заболевших, 18 готовят к госпитализации, остальные находятся на "домашней госпитализации" или в тель-авивском отеле Dan Panorama.

11 перенесших коронавирус после двух отрицательных тестов были выписаны из больниц.

По данным на утро 18 марта число людей, прошедших в Израиле проверку на наличие коронавирусной инфекции, составило 10864 человека. Число проверок, как и заявлялось, в последние дни растет. Только за 17 марта было сделано 2252 проверки, которые выявили 102 человек, зараженных коронавирусным заболеванием. Днем ранее таких проверок было сделано 932. Из них положительный результат на коронавирус был обнаружен у 65 человек.

Днем 17 марта министерство здравоохранения Израиля распространило новые распоряжения для населения в рамках борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, в соответствии с которыми израильтянам запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры. Новые распоряжения минздрава пока являются лишь рекомендацией, нарушение новых распоряжений не будет караться законом до принятия соответствующего решения правительства.

Основные распоряжения минздрава:

1. Выходить из дома разрешается только в случае необходимости: на работу, за продуктами и лекарствами, за медицинской помощью и в других крайних случаях.

2. Запрещено посещение парков, детских площадок, пляжей, бассейнов, библиотек, музеев, заповедников, парков и других общественных мест. Разрешается только семейные выходы из дома с детьми и выгул собак.

3. Запрещено проведение любых кружков, в том числе частных, для любого числа участников. Разрешается проводить спортивные занятия на открытом воздухе при участии не более пяти человек, которые будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

4. Не следует принимать в доме гостей и посещать родственников и друзей.

5. Пожилым людям и людям любого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется покидать дом.

6. Не рекомендуется в период действия новых распоряжений посещать дантистов. Посыльным следует оставлять пакеты у дверей. На рабочем месте следует сохранять дистанцию в два метра.

Минздрав также призывает ездить в лифте только по одному, избегать пользоваться общественным транспортом (по этому поводу вскоре будут опубликованы отдельные указания).

В новых распоряжениях указано, что гражданам разрешается совершать десятиминутные прогулки в уединенных местах.

С воскресенья, 22 марта, во всех государственных больницах будет прекращен плановый прием пациентов, также будут перенесены все плановые операции.

Минздрав рекомендует без крайней необходимости не посещать поликлиники и больницы и как можно больше пользоваться медицинскими услугами по интернету и телефону. В случае недомогания следует немедленно изолировать себя от остальных членов семьи. Если вам кажется, что у вас нечто более серьезное, чем простуда, следует немедленно связаться с вашим лечащим врачом или центром обслуживания вашей больничной кассы.



См. также: Полный перечень правил на период эпидемии коронавируса



Вечером 17 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на очередном брифинге, посвященном ситуации в сфере эпидемии коронавируса. "По счастью, до сих пор в этой войне у нас нет потерь, но это не означает, что так будет и дальше. К сожалению, минздрав говорит о том, что возможны жертвы, если мы не изменим свой образ жизни", – заявил глава правительства. Он сказал, что потрясен, видя как люди проводят время на берегу моря, в парках, как собираются большими компаниями, находятся в тесном контакте. "Многие из вас недооценивают опасность, и меня это поражает", – сказал премьер-министр. "Я хочу попросить вас – не выходите из дома без крайней необходимости", – заявил он. Нетаниягу добавил, что пока речь идет о просьбе, которая в дальнейшем может стать распоряжением. Глава правительства отметил, что в ближайшее время будет резко увеличено число проверок на коронавирус. Их число достигнет 3000 в день. (17 марта, согласно отчету минздрава, было проведено 2150 тестов.)

Генеральный директор минздрава Моше Бар-Симантов также призвал граждан изменить привычное поведение. "Могут быть жертвы. К сожалению должен сказать, что если люди не изменят свое поведение, то жертвы могут исчисляться тысячами", – заявил он.

Коронавирус в Палестинской автономии

Утром в среду, 18 марта, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 44.

Минувшей ночью в Бейт-Лехеме были выявлены еще три человека, заразившихся коронавирусом.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся более 3000 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле.

В ПА и в секторе Газы введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА опубликовало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 18 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 8280 человек (813 за одни последние сутки), около 205 тысяч заболели, около 113 тысяч были инфицированы, более 83 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса было на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй (более 3200 человек). Далее следуют Италия (более 2500 умерших), Иран (около 1130 умерших), Испания (более 200 умерших), Франция (175) и США (более 114). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Доминиканской республике, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Украине, Филиппинах, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Японии.