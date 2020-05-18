Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 276 умерших, 16643 заболевших, 13253 выздоровевших

Вечером в понедельник, 18 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16643 заболевших COVID-19. В настоящий момент заражены 3114.

276 заболевших умерли. Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

52 в тяжелом состоянии (42 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 39 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

13253 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 152 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,6%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 34-м месте. См. подробнее

20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 18 мая

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. Но по мере уменьшения числа больных сокращается и число проводимых тестов. За последние сутки проведены 4344 таких тестов.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле

4 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министры правительства представили стратегию выхода Израиля из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. С тех пор план уточнялся и корректировался.

Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра), носить маски и соблюдать правила личной гигиены.

Постепенно возобновляется работа общественного транспорта. Железнодорожный транспорт возобновит работу только 31 мая.

5 мая было отменено ограничение на отдаление от места проживания. Теперь можно навещать близких родственников, собираться на открытом воздухе в количестве не более 20 человек. Начали открываться зоопарки и национальные заповедники. Разрешено открытие маленьких гостиниц. Разрешены занятия спортом, в том числе морским, открыты бассейны для спортсменов. Разрешено проводить на открытом воздухе церемонии брит-милы при участии не более 19 человек. Разрешено открытие библиотек: администрация библиотеки обязана установить стекло у стойки библиотекаря, а также в течение трех дней не выдавать на руки книги, которые были возвращены читателями. В общественных местах и на предприятиях, расположенных в высотных зданиях (5 этажей и выше), допускается использование лифтов до половины их максимальной грузоподъемности (допускается поездка более 2 пассажиров). Сеансы психологической помощи разрешено проводить без маски при условии, что расстояние между психотерапевтом и пациентом составляет не менее трех метров.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

Отметим, что разрешение возобновить работу спортзалов не обязательно означает, что спортзал начал функционировать уже с 7 мая. Администрация многих спортзалов уведомила владельцев абонементов о том, что двери будут открыты с 10 мая или в другой день следующей недели, так как требуется время на подготовку (многие сотрудники были отправлены в неоплачиваемый отпуск на период карантина). Кроме того, следует иметь в виду, что спортзалы в больших развлекательных центрах с бассейнами пока остаются закрытыми. Напомним, что правительство разрешило открыть общественные бассейны не раньше 31 мая. Владельцам абонементов, если они не получили сообщений от администрации спортзалов, следует уточнить – когда и на каких условиях конкретный спортзал открывается.

С 10 мая открылись детские сады и ясли (но пока работают около 60% дошкольных образовательных учреждений).

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

С 17 мая все дети в возрасте до 6 лет получили возможность вернуться в образовательные учреждения. В большинстве населенных пунктов Израиля возобновилась в полном объеме работа системы просвещения (речь идет о населенных пунктах с небольшим числом заболевших). Пока каждый муниципалитет и каждый региональный или местный совет имеют право самостоятельно решать, когда возвращать систему просвещения к работе в полном объеме. В большинстве населенных пунктов этот процесс займет несколько дней, и в полном объеме работа школ возобновится 19 мая. В министерстве просвещения постановили, что в населенных пунктах, где вводился полный карантин, учеба возобновится в маленьких группах.

С 17 мая открылись музеи и галереи.

С 20 мая официально начнется пляжный сезон.

Министерство здравоохранения рассматривает возможность открытия синагог уже на этой неделе и разрабатывает "фиолетовый стандарт" для безопасности молящихся. В минздраве также согласились проверить возможность открытия кафе, баров и ресторанов не в начале июня, а еще до праздника Шавуот. То есть, в начале следующей или уже в конце ближайшей недели.

Кроме того, минздрав рекомендовал правительству с 27 мая разрешить открытие общественных бассейнов, в том числе в гостиницах.

31 мая

Железнодорожный транспорт возобновит работу.

Будет разрешено собираться на открытом воздухе группами до 100 человек.

Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения.

Будут открыты парки и детские площадки.

Возобновятся спортивные состязания без зрителей.

Возобновится работа высших учебных заведений.

14 июня

Рассматривается снятие ограничений на скопление людей.

Будут открыты театры и кинотеатры.

Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии 18 мая заявило, что остается тяжелым состояние младенца из Байт-Улы (к северу от Хеврона), госпитализированного накануне с диагнозом COVID-19. Ребенок заразился от отца, работавшего в Израиле. Вечером 17 мая было зарегистрировано пять новых случаев. На прошлой неделе минздрав ПА сообщал об одном новом случае – в арабском квартале Иерусалима.

Объявленное общее число заразившихся COVID-19 в ПА 560, трое умерли, 455 выздоровели, заявляет палестинский минздрав. Состояние всех пациентов, находящихся в больницах, оценивается как стабильное. При этом в статистику включены случаи заболевания COVID-19 в арабских кварталах Иерусалима ("оккупированном Аль-Кудсе") и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

Минздрав Газы заявлял о 15 заразившихся, 13 из которых выздоровели. Почти все больные COVID-19 в Газе вернулись заразившимися из Египта или заразились от людей, вернувшихся из этой страны.

В целом по ПА и Газе в сутки проводится от 500 до 1000 тестов на коронавирус. По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 35000 человек. В обязательный карантин были отправлены около 16000 человек.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

5 мая председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 18 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 315 тысяч человек (2945 за одни последние сутки), около 4,8 млн заболели, около 2,6 млн инфицированы в настоящее время, более 1,8 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,6%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (более 89000 умерших, летальность 6,0%). Далее следуют Великобритания (около 35000 умерших, летальность 14,2%), Италия (около 32000 умерших, 14,2%), Франция (более 28000, 15,6%), Испания (около 28000 умерших, 10,0%), Бразилия (более 16000, 6,7%), Бельгия (более 9000, 16,4%), Германия (более 8000, 4,6%), Иран (около 7000, 5,8%), Канада (около 6000, 7,5%), Нидерланды (около 6000, 12,9%), Мексика (около 5200, 10,5%), материковая часть территории КНР (более 4600, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 1,5 миллиона человек. Более 200 тысяч заразившихся выявлены в России, Испании, Великобритании, Бразилии, Италии.

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