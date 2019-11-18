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NEWSru.co.il :: Здоровье18 ноября 2019 г., 20:06

В Израиле зарегистрирован первый случай "болезни вейперов"

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В Израиле зарегистрирован первый случай &quot;болезни вейперов&quot; (иллюстрация)

В течение двух недель 20-летний юноша находился в больнице с тяжелым легочным заболеванием, вызванным использованием электронного испарителя. Сайт "Гаарец" пишет, что это был первый случай "болезни вейперов" в Израиле.

По информации издания, юноша был доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в начале ноября. Он испытывали серьезные трудности с дыханием, и существовала реальная угроза для его жизни. Был момент, когда врачи намеревались погрузить его в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

В момент поступления пациента в больницу врачи полагали, что речь идет о серьезном воспалении легких и прописали ему антибиотики. Однако при дальнейшем обследовании медики поняли, что речь идет о другой болезни, поскольку, несмотря на высокую дозу антибиотиков, состояние пациента ухудшалось, а рентген и другие анализы не подтверждали диагноз. Вскоре выяснилось, что за месяц до болезни юноша начал использовать электронный испаритель с добавками, приобретенными в США.

В сентябре Центр профилактики и контроля заболеваний в США (CDC) сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди вейперов. По всей стране к тому моменту было зарегистрировано более 800 случаев болезни. Было установлено, что большинство жаловавшихся на проблемы любителей "вейпа", пользовались устройствами, содержащими смеси с маслом каннабиса с добавкой витамина Е, которые приобретали на "черном рынке".

"Болезнь электронных испарителей" унесла в США жизни не менее 39 человек.

9 сентября министерство здравоохранения Израиля выпустило специальное предупреждение для вейперов об угрозе использования электронных сигарет для курения каннабиса. "В связи с ростом заболеваемости среди вейперов в США министерство здравоохранения Израиля предупреждает граждан, использующих различные виды испарителей для курения масла каннабиса, о том, что они подвергают свое здоровье и жизнь опасности", – говорилось в сообщении.

Специалисты минздрава Израиля обращают внимание на то, что для употребления масла каннабиса необходимо нанести несколько капель под язык. Его нельзя использовать для заправки электронных сигарет и других устройств для курения.



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