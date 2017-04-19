Body Tite: избавление от лишнего жира на животе и руках раз и навсегда

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Скоро лето, и сейчас самое время заняться своим телом, чтобы в сезон открытых платьев, коротких юбок и купальников выглядеть идеально. Многие из вас мечтают об этом, но, как известно, во многих случаях даже самые упорные тренировки и жесткие диеты не способны справиться с проблемой лишнего жира и обвисания кожи на проблемных участках тела: животе, талии, бедрах, ягодицах, руках и т.д. Эта проблема касается как женщин, так и мужчин, которые хотят долго оставаться подтянутыми и выглядеть молодо и свежо.

С помощью исследований и новейших технологий в области коррекции фигуры и дизайна тела был создан аппарат Body Tite, который без сомнения можно назвать средством №1 в тех случаях, когда речь идет об избавлении от жировых отложений и обвисшей кожи. Более того, практически сразу по окончании процедуры вы возвращаетесь к обычной жизни, но уже заметно постройневшие и с прекрасным настроением.

Оплывшая талия и свисающий живот – одна из самых распространенных проблем, показанных для коррекции с помощью аппарата Body Tite. Избавление от нее – это настоящий восторг для тех, кто мучился от этого эстетического дефекта долгие годы, скрывая и маскируя его, как только можно.

Эффект от одной процедуры:

• излишний жир устраняется;

• тело выглядит более подтянутым;

• кожа выравнивается и становится более упругой;

• фигура становится моложе и стройнее;

• в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется;

• полученный эффект не зависит ни от диет, ни от физических упражнений.

Лишний жир и дряблая обвисшая кожа верхней части рук – еще одна наиболее распространенная проблема, причиняющая немало расстройств, особенно в теплый сезон. Однако именно на этом участке процедура Body Tite показывает самые прекрасные результаты, поскольку речь идет всего об одной процедуре, по окончании которой вы сразу возвращаетесь к обычной жизни, но уже с изящными руками. Это самое важное и главное отличие процедуры с Body Tite от любых других эстетических и пластических процедур коррекции данного участка. Другим немаловажным фактором является отсутствие необходимости в общем наркозе – процедура проводится исключительно с использованием местной анестезии.

Эффект от одной процедуры:

• лишний жир устраняется;

• объемы существенно уменьшаются;

• естественная форма верхней части рук возвращается;

• кожа подтягивается и становится более упругой;

• в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется.

В Израиле процедуры на основе аппарата Body Tite проводит д-р Анн Гуревич – единственный в Израиле инструктор международного класса от компании INVASIX – разработчика метода - и один из считанных хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур.

Только до 30.4.17 – при заказе заказе процедуры коррекции области живота или предплечий – дополнительная процедура Fractora, избавляющая от необходимости "подкалываться" и посещать косметологов на несколько лет вперед – в подарок! (стоимость подарка – процедуры Fractora – 5,500 шек!)

Для дополнительной информации и назначения консультации с д-ром Анн Гуревич звоните по телефону 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой: Живот, Предплечья.

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