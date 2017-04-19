Медслужба ООН ищет израильских врачей для миротворческих контингентов

В мае 2017 года в Израиль прибудет директор медицинской службы Организации объединенных наций Джиллан Фармер, которую будет сопровождать группа высокопоставленных чиновников ООН.

Как сообщает Jerusalem Post, цель поездки Фармер – поиск врачей, готовых служить в миротворческих контингентах и в различных миссиях ООН.

Минимальные требования для кандидатов – медицинское академическое образование, более 5 лет опыта и свободное владение английским или французским языком.

Предпочтительные специальности – специалисты по экстренной медицине, травматологи, педиатры и психиатры.