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Здоровье

Медслужба ООН ищет израильских врачей для миротворческих контингентов

время публикации: 11:31 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати

В мае 2017 года в Израиль прибудет директор медицинской службы Организации объединенных наций Джиллан Фармер, которую будет сопровождать группа высокопоставленных чиновников ООН.

Как сообщает Jerusalem Post, цель поездки Фармер – поиск врачей, готовых служить в миротворческих контингентах и в различных миссиях ООН.

Минимальные требования для кандидатов – медицинское академическое образование, более 5 лет опыта и свободное владение английским или французским языком.

Предпочтительные специальности – специалисты по экстренной медицине, травматологи, педиатры и психиатры.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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