166-я жертва коронавируса в Израиле: в "Пории" умерла пожилая женщина

В воскресенье, 19 апреля, администрация больницы "Пория" сообщила о смерти 85-летней пациентки, у которой была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19.

Таким образом, число жертв коронавируса в Израиле возросло до 166.

Сведения об умерших

1. Мужчина, 87 лет. "Мааней Иешуа", из Петах-Тиквы.

2. Женщина, 87 лет. "Сураски", из Холона.

3. Мужчина, 75 лет. "Мааней Иешуа", из Иерусалима.

4. Женщина, 98 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

5. Шимон Рейнзильбер, 96 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

6. Мужчина. "Меир", из Раананы.

7. Мужчина, 73 года. РАМБАМ, из Хайфы.

8. Женщина, 76 лет. "А-Шарон", из Рамат-Гана.

9. Арье Эвен, 88 лет. "Шаарей цедек", из Иерусалима. Страдал рядом хронических болезней.

10. Женщина, 89 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

11. Мужчина, 83 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

12. Малька Кева, 67 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

13. Роберт Ризо, 72 года. "Асута", из Ашдода.

14. Женщина, 91 год. "Вольфсон", из Холона.

15. Пазит Бабиан, 50 лет. "Шиба", из Ришон ле-Циона.

16. Мужчина, 66 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

17. Моше Оренштейн, 87 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима. Страдал серьезными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.

18. Мужчина, 74 года. "Вольфсон", из Тель-Авива.

19. Мордехай Бен Михаэль, 92 года. "Шаарей а-Цедек", из Иерусалима.

20. Мужчина. "А-Шарон", из Бней-Брака.

21. Мужчина, 76 лет. "Барзилай", из Ашкелона.

22. Женщина, 98 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

23. Женщина, 97 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

24. Женщина, 86 лет. "Асаф а-Рофэ", из Петах-Тиквы.

25. Мужчина, 80 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

26. Моше Гилель, 76 лет. "Шиба", из Иегуда. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

27. Мужчина, 73 года. "Шиба", из Холона.

28. Мужчина, 63 года. "Сорока", из Мейтара.

29. Роза Шарман Арбель, 83 года. "Шаарей цедек", из Иерусалима.

30. Мужчина. "Барзилай".

31. Мужчина, 77 лет. "Барзилай", из Кирьят-Гата.

32. Мужчина, 72 года. "Шиба", из Бней-Брака.

33. Тамар Леви-Перец, 49 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

34. Холия Абрахами, 70 лет. "Сураски", из Бат-Яма.

35. Мужчина, 73 года. "Меир", из Нетании.

36. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Холона.

37. Авраам Аруш, 93 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

38. Мужчина, 75 лет. "Сураски", из Рамат-Гана.

39. Мужчина, 72 года. "Сураски", из Тель-Авива.

40. Женщина, 61 год. "Вольфсон", из Бат-Яма.

41. Мужчина, 75 лет. "Гилель Яфе", из Пардес-Ханы.

42. Неля Кравец, 88 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

43. Женщина, 67 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

44. Мужчина, 90 лет. "А-Шарон", из Бней-Брака.

45. Мужчина, 76 лет. "Сураски", из Нетании.

46. Женщина, 69 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

47. Мужчина, 98 лет. "Мааней Иешуа", из Реховота.

48. Женщина, 91 год. "Каплан", из Рамле.

49. Иегудит Гольдберг, 95 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы.

50. Мужчина, 82 года. "Вольфсон", из Беэр-Шевы.

51. Женщина, 84 года. "Наот а-Тихон", из Беэр-Шевы.

52. Мужчина, 77 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

53. Яфа Нагар, 90 лет. "Наот а-Тихон", жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

54.Женщина, 88 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

55. Мужчина, 64 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

56. Женщина, 97 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

57. Эстер Кройзер, 91 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

58. Мужчина, 85 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Нешера.

59. Женщина. "Меир", из Кфар-Сабы.

60. Мужчина, 37 лет. "А-Шарон", из Петах-Тиквы.

61. Зеэв Гринвальд, 84 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

62. Мужчина, 77 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Ноф а-Галиль.

63. Мужчина, 95 лет. "Шиба", из Бней-Брака.

64. Женщина, 72 года. "Сураски", из Бат-Яма.

65. Женщина, 90 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

66. Фанни Ахарфи, 66 лет. "Шиба", из Лода.

67. Женщина, 71 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

68. Мужчина, 72 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

69. Женщина, 83 года. "Ланиадо", из Рош а-Аина.

70. Мужчина, 66 лет. "Асаф а-Рофэ", из Рамле.

71. Мужчина, 87. "Сорока", из Рамат а-Шарона.

72. Эмилия Вайнштейн, 82 года, жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

73. Далия Сальмона, 84 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

74. Авраам Херцберг, 97 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

75. Женщина, 83 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

76. Мужчина, 90 лет. "Сураски", из Тель-Авива.

77. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

78. Женщина, 96 лет. "Наот а-Тихон", из Афулы.

79. Женщина, 89 лет. "Пория", из Тверии.

80. Женщина, 91 год. "Наот а-Тихон", из Мигдаль а-Эмека.

81. Мужчина, 79 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

82. Женщина, 95 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Тверии.

83. Женщина, 86 лет. Гериатрический центр "Дорот", из Явнеэля.

84. Женщина, 95 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

85. Мужчина, 80 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

86. Мужчина, 93 года. Гериатрический центр "Дорот", из Дгании "алеф".

87. Авраам Гринберг, 72 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

88. Мужчина, 85 лет. "Пория", из Тверии.

89. Женщина, 67 лет. РАМБАМ, из Кирьят-Яма.

90. Женщина, 86 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

91. Бен-Цион Купершток, 63 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

92. Женщина. "Шаарей а-цедек", из Герцлии.

93. Женщина, 76 лет. Гериатрический центр, Пардес-Хана; из Шедмот двора.

94. Женщина, 74 года. "Мааней Иешуа", из Рамат-Гана.

95. Мужчина, 89 лет. "Гилель Яфе", из Хадеры.

96. Женщина, 92 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

97-101. Сведений нет.

102. Мужчина, 63 года. Больница "Пория" в Тверии.

103. Сведений нет.

104. Элиягу Бакши-Дорон, бывший главный раввин Израиля, 79 лет. Больница "Шаарей Цедек".

105. Женщина, 90 лет. Жительница Тамры. Больница "Рамбам".

106. Женщина, 80 лет. Больница "Пория" в Тверии.

107. Женщина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

108. Женщина, 96 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

109. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

110. Сведений нет.

111. Женщина, 41 год. Больница "Каплан" в Реховоте.

112. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

113. Женщина, 85 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

114. Женщина, 91 год. Гериатрическая клиника "Шохам" в Пардес-Хане.

115. Мужчина, 77 лет. Больница "Зив".

116. Сведений нет.

117. Женщина, 86 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

118. Мужчина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

119. Мужчина, 82 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

120. Женщина, 71 год. Больница "Пория".

121. Мужчина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

122. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

123. Сведений нет.

124. Женщина, 82 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

125-126. Сведений нет.

127. Мужчина, 94 года. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

128. Мужчина, 70 лет. Больница РАМБАМ в Хайфе.

129. Мужчина, 84 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

130. Женщина, 70 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

131. Сведений нет.

132. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

133. Женщина, 71 год. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

134. Женщина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

135-140. Сведений нет.

141. Мужчина, 76 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

142. Житель Раананы, 85 лет. Больница "Меир".

143. Женщина, 86 года. Больница "Вольфсон".

144-147. Сведений нет.

148. Женщина, 96 лет. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

149. Мужчина, 70 лет. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

150. Женщина, 90 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

151. Сведений нет.

152. Женщина, 70 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

153. Женщина, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

154. Мужчина, 77 лет. Больница "Пория" в Тверии.

155-158. Сведений нет.

159. Мужчина, 82 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

160-165. Сведений нет.

166. Женщина, 85 лет. Больница "Пория" в Тверии.

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.