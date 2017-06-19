В Эйлате будет на постоянной основе базироваться медицинский вертолет

Министр здравоохранения Яаков Лицман утвердил рекомендацию специалистов о создании в Эйлате пункта постоянного базирования медицинского вертолета.

Параллельно рассматривается возможность создания в эйлатской больнице "Йосефталь" кардиологического отделения.

В качестве одного из вариантов рассматривается создание отделения совместно с иорданским городом Акаба, сообщает "Исраэль а-Йом".

Больница "Йосефталь" обслуживает 70 тысяч жителей Эйлата и окрестностей и около 120 тысяч туристов. Ближайшая к ней больница "Сорока" в Беэр-Шеве расположена в трех часах езды.