В Кирьят-Шмоне будет открыто отделение неотложной помощи

В понедельник, 19 июня, пресс-служба главы правительства сообщила, что на встрече, в которой участвовали глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр финансов Моше Кахлон и министр здравоохранения Яаков Лицман, было принято решение об открытии отделения неотложной помощи в Кирьят-Шмоне.

В сообщении пресс-службы отмечается, что подготовительная работа была проведена главой канцелярии премьер-министра Йоавом Хоровицем и депутатом Кнессета Ифат Шаша-Битон, которые в последние дни работали над тем, чтобы устранить последние препятствия для открытия этого отделения.

Жители Кирьят-Шмоны в течение многих лет добивались открытия в городе круглосуточного пункта неотложной помощи, поскольку ближайшая больница находится в Цфате. Год назад Нисан Малка, занимавший пост мэра, объявил тендер на открытие круглосуточной поликлиники, пообещав, что ее работа будет частично будет финансироваться минздравом. Из бюджета минздрава мэр обещал полтора миллиона шекелей в год. Однако конкурс пришлось отменить под давлением минздрава, которому не понравилось то, что условия конкурса не были с ним согласованы.