"Меира Зоар и компаньоны": проверьте свои права на получение денежных выплат по страховым полисам

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Если вы страдаете от различных заболеваний, которые затрудняют вашу жизнь и мешают выполнять хотя бы три повседневных действия из шести (одевание, купание, передвижение, пользование туалетом, прием пищи, возможность встать с кровати и сесть на стул самостоятельно), а также если у вас недержание мочи, ухудшение памяти и предрасположенность к болезни Альцгеймера, деменции (старческое слабоумие) и др., то вы имеете право обратиться за получением денег от страховой компании в рамках вашей медицинской страховки в больничной кассе.

Гражданам Израиля, признанным Институтом национального страхования ("Битуах Леуми") инвалидами, положена помощь и дополнительные права, о которых люди зачастую даже не знают. Речь идет о суммах, которые могут доходить до нескольких тысяч шекелей в месяц.

Например, человек, который перенес инсульт, инфаркт или у него есть какая-то другая кардиологическая проблема, получит метапелет (сиделку) от "Битуах Леуми" несколько раз в неделю. Также можно предположить, что этот больной является членом какой-либо больничной кассы ("купат холим"), через которую у него оформлена коллективная страховка, включающая в себя также страховку по долгосрочному уходу – "Битуах сиуди". Выплаты страховых взносов по этой страховке производятся через больничную кассу ("купат холим"). Поскольку страховые компании часто не высылают страховые полисы клиентам, они даже не знают о том, что их полиса включает в себя также и "Битуах сиуди".

Юридическая фирма "Меира Зоар и компаньоны" специализируется на ведении дел против страховых компаний, которые отказывают в выплатах владельцам страховых полисов, страдающих различными заболеваниями и вынужденных быть зависимыми от посторонней помощи.

В рамках обслуживания исков, юридическая фирма "Меира Зоар и компаньоны" работает с рядом медицинских экспертов и опытных специалистов в области ортопедии, гериатрии, реабилитации, неврологии, семейной медицины, медицине боли и других. У наших адвокатов есть опыт в прочтении "мелкого шрифта" в страховых полисах по долгосрочному уходу и множество выигранных исков против страховых компаний.

Рассмотрим примеры: Мени (имя изменено), сравнительно молодой мужчина 59 лет, имеет целый "букет" хронических заболеваний. Он перенес тяжелые операции по замене коленного сустава и резекции желудка. Кроме того, ему была сделана операция по имплантации платиновой пластины в нижнем отделе позвоночника.

С учетом всех перечисленных проблем, Мени был признан Институтом национального страхования 100% инвалидом и получил помощь в выполнении всех задач, с которыми он не мог справляться без посторонней помощи.

До болезни Мени работал в больничной кассе "Клалит" и имел страховку "Битуах сиуди" как работник больничной кассы. Он самостоятельно обратился в страховую компанию и попросил выплату пособия по уходу, которое должно составлять 8000 шек. в месяц. Страховая компания проверила требования Мени, и отправила его на медицинскую проверку. В результате Мени получил отказ и обратился в нашу контору, чтобы мы помогли ему добиться от страховой компании положенных ему выплат. Мы подали судебный иск против страховой компании и представили все необходимые медицинский заключения и проверки. После нескольких месяцев переговоров было достигнуто соглашение со страховой компанией о том, что Мени получит по страховому полису компенсацию в размере около 400,000 шек.

Роман (имя вымышленное), больной полиомиелитом, прикован к инвалидному креслу. Он нанял иностранного рабочего (сиделку) для ухода и постоянной помощи. Роман застрахован в рамках групповой страховки больничной кассы "Маккаби" в страховой компании "Кляль»". В 2011 году Роман обратился в больничную кассу "Маккаби" с просьбой о получении от компании "Кляль" выплат для долгосрочного ухода в размере около 5000 шек. в месяц, которые ему полагаются сроком на 5 лет. "Кляль" провела специальную проверку его состояния здоровья и назначила ему выплаты только на 2,5 года вместо 5. После 2,5 лет, в течение которых Роман получал ежемесячные выплаты от "Кляль", они прекратили перевод денег, объяснив это тем, что врачом у него на дому была проведена дополнительная функциональная проверка, его состояние улучшилось и он перестал нуждаться в постоянном уходе.

В связи с прекращением выплат, Роман обратился к адвокату Меере Зоар, которая специализируется на судебных разбирательствах по страховкам "Битуах сиуди". От его имени был подан иск в Тель-Авивский мировой суд о продолжении выплат по полисе. Этот иск адвокат Меира Зоар подала против страховой компании "Кляль". Компания утверждала, что Роман, больной полиомиелитом, с 2009 года был признан постоянно нуждающимся в уходе, и при его заболевании не может быть улучшений в состоянии. Независимый эксперт, назначенный судом, дал заключение, что утверждение адвоката Меиры Зоар полностью соответствует действительности, и не было никаких причин прекращать ежемесячные выплаты по уходу. Нет и не может быть никаких улучшений в его состоянии. В свете этого решения Роман получил от страховой компании "Кляль" все положенные ему выплаты в общей сумме 180,000 шек., в соответствии с соглашением, которого добилась адвокат Меира Зоар.

На основании этих примеров можно сделать заключение, что даже если вы получили отказ от выплат от страховой компании, обратившись к специалисту по урегулированию такого рода конфликтов, вы можете получить все полагающиеся вам деньги.

Если и в вашей жизни имеет место подобный случай, мы настоятельно рекомендуем проверить право на получение компенсации в дополнение к предоставляемой "Битуах Леуми" помощи. Наши работники готовы ответить на любой вопрос, касающийся "битуах сиуди".

Часы работы офиса: с воскресенья по четверг, с 8:30 до 18:30.

Для назначения первой встречи для консультации звоните: 03-5622772

Сайт фирмы "Меира Зоар и компаньоны".

Меира Зоар родилась в Тель-Авиве, в 1994 году закончила юридический факультет Тель-Авивского университета и с 1995 года начала заниматься юридической практикой.

Юридическая фирма "Адвокат Меира Зоар и компаньоны" была основана в 1997 году и является одной из старейших и опытнейших в Израиле. Основным направлением работы является подача исков против страховых компаний в случае отказа от выплат по полисам долгосрочного ухода ("сиюди").

В 2001 году, по признанию журнала "а-Праклитим" ("Юристы"), фирма завоевала признание и оценку в "Списке века" среди ведущих и солидных компаний в области востребования компенсаций за причиненный ущерб.