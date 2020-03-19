Новые данные минздрава: 529 заразившихся коронавирусом в Израиле

В 10:30 в четверг, 19 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 529 заболевших COVID-19 (102 случая за сутки). Шестеро в тяжелом состоянии, 13 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 12 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

279 заболевших находятся в больницах, 86 в условиях домашнего карантина, 36 получают медицинскую помощь в гостинице, 116 на этапе подготовки к госпитализации или карантину дома/в отеле.

Число лабораторий, в которых проводят тесты на коронавирус, увеличено до 20 (вчера сообщалось о 17). За последние сутки проведено более 2200 таких анализов (правительство рассчитывает вскоре довести число ежедневных тестов до 3000). По данным минздрава, в общей сложности всего проведено около 13 тысяч таких тестов. При этом поступала информация о получении Израилем 100 тысяч тест-комплектов.

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Коронавирус в Палестинской автономии

19 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 47.

Три новых случая за последние сутки зафиксированы в пригороде Иерусалима, в Рамалле и в Шхеме. Среди заболевших двое студентов, вернувшихся в ПА из Франции.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА публиковало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 19 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 8968 человек (953 за одни последние сутки), около 220 тысяч заболели, около 125 тысяч были инфицированы, около 86 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса было на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй (более 3200 человек). Далее следуют Италия (почти 3000 умерших), Иран (более 1100 умерших), Испания (около 640 умерших), Франция (более 260) и США (150). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Доминиканской республике, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Коста-Рике, Кубе, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Португалии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Турции, Украине, Филиппинах, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Китайские СМИ пишут, что в Ухане, ставшей "эпицентром" эпидемии, за последние сутки не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.



