Новые данные минздрава: 573 заразившихся коронавирусом в Израиле

В 20:00 в четверг, 19 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 573 случая болезни COVID-19. Шестеро в тяжелом состоянии, 13 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 14 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

266 заболевших находятся в больницах. 86 проходят "домашнюю госпитализацию". 47 получают медицинскую помощь в гостиницах. 160 человек ожидают госпитализации.

Число лабораторий, в которых проводят тесты на коронавирус, увеличено до 20 (вчера сообщалось о 17). За последние сутки проведено более 2200 таких анализов (правительство рассчитывает вскоре довести число ежедневных тестов до 3000). По данным минздрава, в общей сложности всего проведено около 13 тысяч таких тестов.

Служба внешней разведки ("Мосад") доставила в Израиль 100 тысяч тестов, однако, по словам заместителя генерального директора минздрава Итамара Груто, в доставленных наборах нет скребков, дефицит которых является основной проблемой. В "Мосаде" сообщили, что привезли то, что было запрошено, и что будет проведена дополнительная координация действий с минздравом для доставки требуемого по уже налаженному каналу. Reuters пишет, что Израиль получил тесты из стран Персидского залива.

Израильский эпидемиолог Наталья Биленко: "Это только начало". Интервью

Полный перечень правил на период эпидемии коронавируса

19 марта командование Армии обороны Израиля уведомило, что у 10 военнослужащих подтверждено заболевание коронавирусной болезнью COVID-19. Десятым стал 24-летний мужчина из центра Израиля, занесенный в базу минздрава под номером 432.

Сообщается также, что во временный карантин в общей сложности были помещены 5639 военнослужащих (в том числе срочников). В большинстве случаев речь идет о вернувшихся из-за границы или контактировавших с теми, кто был заражен коронавирусом.

Коронавирус в Палестинской автономии

19 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 47.

Три новых случая за последние сутки зафиксированы в пригороде Иерусалима, в Рамалле и в Шхеме. Среди заболевших двое студентов, вернувшихся в ПА из Франции.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА публиковало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 19 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 9278 человек (953 за одни последние сутки), около 230 тысяч заболели, около 130 тысяч были инфицированы, около 86 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса было на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй (более 3200 человек). Далее следуют Италия (почти 3000 умерших), Иран (около 1300 умерших), Испания (около 770 умерших), Франция (более 260), США (155). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Доминиканской республике, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Коста-Рике, Кубе, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Португалии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Турции, Украине, Филиппинах, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Китайские СМИ пишут, что в Ухане, ставшей "эпицентром" эпидемии, за последние сутки не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.