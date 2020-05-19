Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 278 умерших, 16659 заболевших, 13435 выздоровевших

Вечером во вторник, 19 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16659 заболевших COVID-19. В настоящий момент заражены 2946.

278 заболевших умерли (5 за сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

50 в тяжелом состоянии (38 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 42 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

13435 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 150 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,6%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 34-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 6733 таких тестов.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле

4 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министры правительства представили стратегию выхода Израиля из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. С тех пор план уточнялся и корректировался.

Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Постепенно возобновляется работа общественного транспорта. Железнодорожный транспорт возобновит работу только 31 мая.

5 мая было отменено ограничение на отдаление от места проживания. Теперь можно навещать близких родственников, собираться на открытом воздухе в количестве не более 20 человек. Начали открываться зоопарки и национальные заповедники. Разрешено открытие маленьких гостиниц. Разрешены занятия спортом, в том числе морским, открыты бассейны для спортсменов. Разрешено проводить на открытом воздухе церемонии брит-милы при участии не более 19 человек. Разрешено открытие библиотек: администрация библиотеки обязана установить стекло у стойки библиотекаря, а также в течение трех дней не выдавать на руки книги, которые были возвращены читателями. В общественных местах и на предприятиях, расположенных в высотных зданиях (5 этажей и выше), допускается использование лифтов до половины их максимальной грузоподъемности (допускается поездка более 2 пассажиров). Сеансы психологической помощи разрешено проводить без маски при условии, что расстояние между психотерапевтом и пациентом составляет не менее трех метров.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

Отметим, что разрешение возобновить работу спортзалов не обязательно означает, что спортзал начал функционировать уже с 7 мая. Администрация многих спортзалов уведомила владельцев абонементов о том, что двери будут открыты с 10 мая или в другой день следующей недели, так как требуется время на подготовку (многие сотрудники были отправлены в неоплачиваемый отпуск на период карантина). Кроме того, следует иметь в виду, что спортзалы в больших развлекательных центрах с бассейнами пока остаются закрытыми. Напомним, что правительство разрешило открыть общественные бассейны не раньше 31 мая. Владельцам абонементов, если они не получили сообщений от администрации спортзалов, следует уточнить – когда и на каких условиях конкретный спортзал открывается.

С 10 мая открылись детские сады и ясли (но пока работают около 60% дошкольных образовательных учреждений).

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

С 17 мая все дети в возрасте до 6 лет получили возможность вернуться в образовательные учреждения. В большинстве населенных пунктов Израиля возобновилась в полном объеме работа системы просвещения (речь идет о населенных пунктах с небольшим числом заболевших). Пока каждый муниципалитет и каждый региональный или местный совет имеют право самостоятельно решать, когда возвращать систему просвещения к работе в полном объеме. В большинстве населенных пунктов этот процесс займет несколько дней, и в полном объеме работа школ возобновится 19 мая. В министерстве просвещения постановили, что в населенных пунктах, где вводился полный карантин, учеба возобновится в маленьких группах.

С 17 мая открылись музеи и галереи.

С 19 мая по 22 мая, согласно распоряжению министра здравоохранения, ношение защитных масок стало необязательным для детей и взрослых (из-за жары).

С 20 мая официально начнется пляжный сезон.

Минздрав рекомендовал правительству с 27 мая разрешить открытие общественных бассейнов, в том числе в гостиницах.

С 27 мая откроются кафе, бары, рестораны и ночные клубы.

Министерство здравоохранения рассматривает возможность открытия синагог уже на этой неделе и разрабатывает "фиолетовый стандарт" для безопасности молящихся.

31 мая

Железнодорожный транспорт возобновит работу.

Будет разрешено собираться на открытом воздухе группами до 100 человек.

Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения.

Будут открыты парки и детские площадки.

Возобновятся спортивные состязания без зрителей.

Возобновится работа высших учебных заведений.

14 июня

Рассматривается снятие ограничений на скопление людей.

Будут открыты театры и кинотеатры.

Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии 19 мая заявило, что выявлено два новых случая заболевания COVID-19 в Байт-Уле (к северу от Хеврона). Объявленное общее число заразившихся COVID-19 в ПА 562, трое умерли. 455 выздоровели, заявляет палестинский минздрав. Состояние всех пациентов, находящихся в больницах, оценивается как стабильное. При этом в статистику включены случаи заболевания COVID-19 в арабских кварталах Иерусалима ("оккупированном Аль-Кудсе") и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

Минздрав Газы заявлял о 15 заразившихся, 13 из которых выздоровели. Почти все больные COVID-19 в Газе вернулись заразившимися из Египта или заразились от людей, вернувшихся из этой страны.

В целом по ПА и Газе в сутки проводится от 500 до 1000 тестов на коронавирус. По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 35000 человек. В обязательный карантин были отправлены около 16000 человек.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

5 мая председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 19 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 319 тысяч человек, около 4,9 млн заболели, более 2,6 млн инфицированы в настоящее время, более 1,9 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,6%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (около 91000 умерших, летальность 6,0%). Далее следуют Великобритания (около 35000 умерших, летальность 14,0%), Италия (более 32000, 14,2%), Франция (более 28000, 15,7%), Испания (около 28000, 10,0%), Бразилия (около 17000, 6,6%), Бельгия (более 9000, 16,3%), Германия (более 8000, 4,6%), Иран (более 7000, 5,8%), Канада (около 6000, 7,5%), Нидерланды (более 5700, 12,9%), Мексика (более 5300, 10,3%), материковая часть территории КНР (более 4600, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 1,5 миллиона человек. Более 200 тысяч заразившихся выявлены в России, Испании, Бразилии, Великобритании, Италии.

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