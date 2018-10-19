Прогноз долголетия на 2040 год: Израиль в ТОП-10

Группа ученых из разных стран провела масштабное исследование, целью которого было прогнозирование изменений продолжительности жизни в ближайшие десятилетия. Результаты исследования на этой неделе были опубликованы журналом The Lancet.

Международное исследование охватывало 195 стран и территорий, при его проведении были учтены сведения о 250 различных причинах смерти.

В первую десятку стран с наибольшей продолжительностью жизни в 2040 году, на основании прогноза по результатам анализа имеющихся данных, попали: Испания, Япония, Сингапур, Швейцария, Португалия, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия. В этих странах средняя продолжительность жизни будет составлять 84-86 лет.

Отметим, что средняя продолжительность жизни израильских арабов (79 лет) в 2015 году была заметно ниже средней продолжительности жизни израильских евреев (82,7 лет).

Средняя продолжительность жизни женщин во всем мире, как и в настоящее время, будет выше, чем у мужчин. Так, например, в Испании в 2040 году, согласно прогнозу, мужчины в среднем будут жить 83,6 года, а женщины – 87,4 лет.

В 59 странах к 2040 году средняя продолжительность жизни превысит 80 лет. Среди таких стран (не попавших в первую десятку) окажутся некоторые страны Латинской Америки: Куба, Перу, Колумбия и Чили. В числе этих стран и ряд стран Азии: Таиланд, Шри Ланка и Китай.

Согласно опубликованному прогнозу, США к 2040 году будут отставать от КНР по средней продолжительности жизни, в Соединенных Штатах она составит 79,8 лет. С 2016 года США опустятся в рейтинге с 43-го на 64-е место. А Китай (81,9 года) поднимется с 68-го на 39-е место.

В России средняя продолжительность жизни немного вырастет, но будет меньше, чем в США, показало проведенное исследование.

Наименьшая средняя продолжительность жизни, менее 65 лет, будет в странах Африки: Центральной Африканской Республике, Лесото, Сомали и Зимбабве.

Наиболее существенными факторами преждевременной смерти ученые называют: высокое кровяное давление, слишком высокий индекс массы тела, высокий уровень сахара в крови, курение и чрезмерное употребление алкоголя.





