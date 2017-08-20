Минздрав: зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом по всему Израилю

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на министерство здравоохранения сообщила, что в последние недели зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом по всему Израилю. От кишечной инфекции страдают и взрослые, и дети.

По данным минздрава, уровень заболеваемости кишечной инфекций в августе этого года в два раза превысил показатели заболеваемости прошлого года.

В минздраве полагают, что источником инфекции являются куриные яйца.

Минздрав рекомендует покупать яйца только в крупных торговых сетях, соблюдать правила хранения продукта, перед приемом яиц в пищу подвергать их длительной тепловой обработке.





