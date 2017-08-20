20 августа 2017 г.
последняя новость: 21:36
Глаголеву убил не рак
В израильской пещере вино льется рекой
Лариса Гузеева об уходе с Первого
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:14 Минздрав: зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом по всему Израилю
18:05 Врачи извлекли из пищевода ребенка проглоченную голову куклы
12:51 Государство переведет больнице "Ланиадо" 360 миллионов шекелей
12:26 Лечение пяточной шпоры и болезней суставов по технологии УВТ
21:16 Пентагон финансирует испытания израильского препарата от лучевой болезни
12:57 Минздрав и минфин Израиля рекомендуют разрешить экспорт медицинской марихуаны. Комментарии
09:25 В больнице "Мааяней а-Йешуа" закрыли отделение неонатальной терапии в связи с опасной бактерией
21:06 Израиль разрешит экспорт медицинской марихуаны
10:28 Ученые: витамин B3 может предотвращать выкидыши и врожденные дефекты
11:26 Как навсегда избавиться от ногтевого грибка
Здоровье

Минздрав: зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом по всему Израилю

время публикации: 21:14 | последнее обновление: 21:19 блог версия для печати фото
Минздрав: зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом по всему Израилю

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на министерство здравоохранения сообщила, что в последние недели зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом по всему Израилю. От кишечной инфекции страдают и взрослые, и дети.

По данным минздрава, уровень заболеваемости кишечной инфекций в августе этого года в два раза превысил показатели заболеваемости прошлого года.

В минздраве полагают, что источником инфекции являются куриные яйца.

Минздрав рекомендует покупать яйца только в крупных торговых сетях, соблюдать правила хранения продукта, перед приемом яиц в пищу подвергать их длительной тепловой обработке.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 августа 2016 г.
В доме жителя Шфарама обнаружены тридцать тысяч непригодных к употреблению яиц
// NEWSru.co.il // Здоровье // 11 февраля 2016 г.
Крупная партия куриных яиц из Испании заражена сальмонеллой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 февраля 2016 г.
Минздрав: бактерии сальмонеллы обнаружены в продукции компании "Мама Мэри"
// NEWSru.co.il // Здоровье // 19 января 2016 г.
Минздрав рекомендует не употреблять сырыми яйца, импортированные из Испании







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 20 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017