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NEWSru.co.il :: Здоровье20 января 2020 г., 08:56

В Израиле впервые проведена операция по удалению опухоли мозга с помощью лазера

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В Израиле впервые проведена операция по удалению опухоли мозга с помощью лазера

Врачи больницы "Ихилов" впервые в Израиле провели процедуру по уничтожению злокачественной опухоли головного мозга без трепанации черепа и инвазивного вмешательства.

Как сообщает государственная телекомпания "Кан", первым израильским пациентом стал Йегуда, бывший боец спецназа ВМФ "13-я флотилия", в мозгу которого несколько лет назад была обнаружена злокачественная опухоль.

До недавнего времени врачи только наблюдали за опухолью, которая не менялась в размерах, а в какой-то момент даже сократилась. Однако несколько месяцев назад опухоль начала быстро расти.

Без операции врачи отводили Йегуде несколько месяцев жизни. Однако открытая операция по удалению опухоли, засевшей в участке мозга, отвечающем за речь и когницию, могла оставить Йегуду тяжелым инвалидом, и в любом случае требовала длительного периода восстановления.

Новая операция, проводимая с помощью лазера, позволила ему покинуть больницу уже на следующий день полностью здоровым. В ходе операции в череп пациента вводится миллиметровый шунт, через который на опухоль направляется лазерный луч, нагревающий и уничтожающий раковые клетки. "Сваренная" таким образом опухоль после этого рассасывается сама.

Чтобы не повредить здоровые клетки, операция контролируется с помощью компьютерной томографии и других средств визуализации.

Следует отметить, что речь идет об опытной и дорогостоящей технологии, и такие процедуры еще редки во всем мире.



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