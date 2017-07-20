Body Tite: Все, что должны знать мужчины

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Каждой женщине приятно видеть рядом с собой подтянутого стройного мужчину, без признаков безмерного увлечения пивом в честь бессчетных футбольных матчей. Впрочем, причин для лишних килограммов, отвислого живота и бесформенных бедер может быть множество, и дело не в них. А в том, как исправить ситуацию.

Это может быть важно и женатому мужчине, и находящемуся в поисках своей половинки. О, да, женщины тактичны, и не всегда укажут на недостатки. Но в таком случае, как важно внимательно и критически самому посмотреть на себя в зеркало. И если диеты оказываются недостаточно эффективны, а на походы в тренажерный зал не всегда остается время, есть выход из положения.

Израильская медико-технологическая разработка Body Tite, позволяющая скорректировать мужскую фигуру и избавиться от лишнего жира на животе, ягодицах, груди, верхней части рук и ног, а также от второго подбородка быстро, а главное – навсегда, оставляет все вздохи, комплексы и переживания позади. Всего 1 сеанс может разделить вашу жизнь с унылого, бесформенного и серого "до" – на яркое, полное прекрасный впечатлений и радостное "после".

Эффект от одной процедуры:

-излишний жир устраняется;

-тело выглядит более подтянутым;

-кожа выравнивается и становится более упругой;

-фигура становится моложе и стройнее;

-в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется;

-полученный эффект не зависит ни от диет, ни от физических упражнений.

Как это работает

Аппарат Body Tite воздействует на заранее обозначенные участки радиочастотными сигналами, которые буквально растапливают жир, удаляемый из тела с помощью вспомогательного устройства. Кожа на проблемном участке также подвергается воздействию радиоволн, и по окончании процедуры выглядит подтянутой, молодой и свежей. Важно отметить, что для каждого проблемного участка тела процедура делается всего один раз, в большинстве случаев на этом месте подобная проблема больше не возникает никогда. Это самое важное и главное отличие процедуры с Body Tite от других эстетических и пластических процедур коррекции данного участка.

Рекомендация врача

В мире современных технологий даже самый оснащенный скоростной автомобиль не придет на гонках первым без высокопрофессионального водителя. Так и результат процедуры посредством Body Tite зависит от профессионализма и умения врача.

В Израиле Body Tite представляет доктор Анн Гуревич - выпускница тель-авивского университета, хирург с многолетнем стажем, международный консультант-инструктор компании INVASIX по применению технологии Body Tite в эстетической медицине:

"Body Tite - это инновация в эстетической медицине, которая позволяет разрешить многие проблемы женщин и мужчин в возрасте от 18 до 80, для которых важен их внешний вид. В течении нескольких часов, не меняя обычного образа жизни, вы получаете результат, о котором мечтали долгое время. Еще одно преимущество Body Tite заключается в том, что ткани, образующие коллаген, в результате этой процедуры начинают вырабатывать коллаген, похожий на тот, что вырабатывается в молодом возрасте, что приводит к подтяжке кожи и устранению ее видимых дефектов".

Таким образом, можно с уверенностью отметить, что Body Tite сегодня - наиболее эффективный и быстрый способ коррекции различных частей тела и омоложения кожи.

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