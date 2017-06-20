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Здоровье

Деканы израильских медфаков против факультета в Ариэле: лучше субсидировать учебу за границей

время публикации: 08:29 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
Деканы израильских медфаков против факультета в Ариэле: лучше субсидировать учебу за границей

Деканы медицинских факультетов израильских университетов направили министру просвещения Нафтали Беннету, министру здравоохранения Яакову Лицману, ректорам университетов и комиссии по высшему образованию письмо с призывом отменить создание медицинского факультета в университете Ариэля.

В письме деканы утверждают, что создание дополнительного факультета нанесет ущерб качеству преподавания, поскольку в стране для него нет достаточной медицинской инфраструктуры для обучения и интернатуры.

Вместо этого деканы, среди прочего, рекомендуют государству субсидировать обучение студентов медицине за границей и активнее передавать немедицинские полномочия докторов в больницах помощникам врачей, сообщает The Marker.

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