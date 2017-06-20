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Здоровье

Пластические хирурги опубликовали рекомендации родителям подростков

время публикации: 19:36 | последнее обновление: 20:12 блог версия для печати фото
После 16 лет также рекомендуется также проводить

Во вторник, 20 июня, израильская ассоциация пластических хирургов опубликовала свои рекомендации родителям детей и подростков, которые хотели бы подкорректировать свою внешность.

Сайт "Мако" пишет: специалисты напоминают родителям, что пока процесс роста ребенка не закончился, не следует обращаться к пластической хирургии.

Специалисты рекомендуют не делать операцию по увеличению груди до 21 года, так как до этого возраста девочки продолжают развиваться. Юношам, страдающим от того, что их грудь увеличивается по женскому типу, операцию можно планировать после 16 лет.

После 16 лет также рекомендуется проводить операцию по коррекции носа.

А вот бороться с лопоухостью можно после 10 лет, так как развитие ушей заканчивается к восьми годам.

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