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Здоровье

Больница "Шиба" вошла в десятку лучших больниц мира по версии журнала Newsweek

время публикации: 20 марта 2019 г., 21:47 | последнее обновление: 20 марта 2019 г., 22:31 блог версия для печати фото
Больница "Шиба" вошла в десятку лучших в мире больниц по версии журнала Newsweek
Больница "Шиба" вошла в десятку лучших в мире больниц по версии журнала Newsweek
Больница "Шиба" вошла в десятку лучших в мире больниц по версии журнала Newsweek

В среду, 20 марта, выходящий в США журнал Newsweek опубликовал рейтинг: "Десятка лучших больниц мира", в который вошел израильский медицинский центр в Тель а-Шомере, заняв 10-ю строчку.

При составлении рейтинга учитывался уровень оснащенности медицинского учреждения, участие в исследованиях и клинических испытаниях, внедрение новых технологий, а также готовность врачей и медперсонала сделать "шаг в будущее".

Редакция Newsweek, объясняя свой выбор, пишет, что "Шиба" является лидером в медицине и в сфере биотехнологических инноваций не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Медицинский центр, тесно связанный с Университетом Тель-Авива, обслуживает более миллиона пациентов в год. Более четверти всех клинических исследований, проводящихся в Израиле, проводятся в этой клинике.

Первая строчка рейтинга журналам отдана "Клинике Майо", одному из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира. Больница является градообразующим предприятием американского города Рочестер.

На втором и третьем местах Кливлендская клиника и Сингапурская больница общего профиля.

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