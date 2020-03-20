В Израиле зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В пятницу, 20 марта, в Израиле была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. В иерусалимской больнице "Шаарей цедек" умер 88-летний мужчина.

Он был доставлен в стационар около недели назад в тяжелом состоянии. Коронавирусное заболевание осложнялось у пожилого пациента рядом хронических болезней.

Мужчина жил в доме с частичным уходом (диюр муган) "Мигдаль нофим" в Иерусалиме. Он заразился коронавирусом после того, как жителей дома посетила социальная работница, не знавшая о том, что она больна COVID-19. Также была заражена еще одна пожилая женщина, проживающая в "Мигдаль нофим". Она госпитализирована.

Согласно опубликованным ранее данным министерства здравоохранения Израиля на данный момент в стране зарегистрированы 705 заболевших COVID-19. Девять человек в тяжелом состоянии (две пациентки, 91 года и 89 лет, – в критическом), 18 – в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 15 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

271 заболевших находятся в больницах, 149 в условиях домашнего карантина, 58 получают медицинскую помощь в гостинице, 212 на этапе подготовки к госпитализации или карантину дома/в отеле.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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Коронавирус в Палестинской автономии

20 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 48 (за сутки один случай – житель Сальфита, вернувшийся из Пакистана). При этом минздрав ПА объявил, что 17 заразившихся уже выздоровели и отпущены по домам.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА публиковало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 20 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 10043 человека (1110 за одни последние сутки), около 245 тысяч заболели, около 147 тысяч были инфицированы, около 88 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 3400 умерших, за сутки умерли свыше 400 человек – и Италия впервые с начала пандемии стала страной с самой высокой смертностью от коронавируса). Далее следуют материковая часть территории КНР (около 3250 умерших), Иран (почти 1300 умерших), Испания (более 830 умерших), Франция (более 370) и США (более 200). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Доминиканской республике, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Коста-Рике, Кубе, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Перу, Польше, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Турции, Тунисе, Украине, Филиппинах, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Из Китая второй день подряд не поступило ни одного сообщения о новых заразившихся коронавирусом.



