Минобороны Израиля заказало 2,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких

Отдел закупок министерства обороны сообщил, что разместил заказ на 2,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для министерства здравоохранения.

Стоимость заказа – 50 миллионов шекелей. 1.000 заказанных аппаратов будут собраны в Израиле, еще 1,5 тысячи аппаратов доставят из-за границы.

Поставка аппаратов в Израиль начнется в конце апреля. Для ускорения доставки приборов из-за границы будет задействовано подразделение министерства по международной транспортировке.

Экстренная необходимость в аппаратуре ИВЛ связана с тем, что израильская система здравоохранения не располагает достаточным количеством такого оборудования для оказания одновременной помощи тысячам пациентов. А такая ситуация может возникнуть в случае, если число тяжело переносящих коронавирусную инфекцию резко возрастет в ближайшие недели.

13 марта медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере сообщал, что закуплено дополнительно 150 аппаратов ИВЛ и несколько аппаратов сердце-легкое. 18 марта минздрав сообщал о покупке тысячи аппаратов искусственного жизнеобеспечения.

Главный врач управления министерства здравоохранения ашкелонского округа профессор, эпидемиолог Наталья Биленко в недавнем интервью NEWSru.co.il говорила о коронавирусном заболевании COVID-19: "Эта болезнь сопровождается осложнениями, требующими, например, перевода на искусственное дыхание. Что произошло в Италии? Там просто не оказалось достаточно аппаратов для вентиляции легких, и врачи в прямом смысле были вынуждены решать, кому дать умереть, а кого лечить".





