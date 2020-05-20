Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 279 умерших, 16665 заболевших, 13574 выздоровевших

Вечером в среду, 20 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16665 заболевших COVID-19 (15 за сутки). В настоящий момент заражены 2812. (Отметим, что впервые с начала эпидемии минздрав не опубликовал утреннюю сводку по коронавирусу.)

279 заболевших умерли (2 за сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

46 в тяжелом состоянии (40 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 36 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

13574 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 143 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 35-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 6938 таких тестов.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле

Утром в среду, 20 мая, после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Со среды официально начинается пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

С 19 мая по 22 мая, согласно распоряжению министра здравоохранения, ношение защитных масок необязательно для детей и взрослых (из-за жары). Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Общественный транспорт работает почти в полном объеме, за исключением железнодорожного, который возобновит работу 31 мая.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме. Однако занятия для учащихся поочередно проводятся или в школах, или в режиме онлайн, чтобы сократить число детей, одновременно находящихся в классах.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

Минздрав рекомендовал правительству с 27 мая разрешить открытие общественных бассейнов, в том числе в гостиницах.

С 27 мая откроются кафе, бары, рестораны и ночные клубы.

С 31 мая будет разрешено собираться на открытом воздухе группами до 100 человек. Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения. Будут открыты парки и детские площадки. Возобновятся спортивные состязания без зрителей. Возобновится работа высших учебных заведений.

С 14 июня могут быть сняты ограничения на скопление людей. Будут открыты театры и кинотеатры. Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии 19 мая заявило, что выявлено два новых случая заболевания COVID-19 в Байт-Уле (к северу от Хеврона). Объявленное общее число заразившихся COVID-19 в ПА 562, трое умерли. 455 выздоровели, заявляет палестинский минздрав. Состояние всех пациентов, находящихся в больницах, оценивается как стабильное. При этом в статистику включены случаи заболевания COVID-19 в арабских кварталах Иерусалима ("оккупированном Аль-Кудсе") и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

В целом по ПА и Газе в сутки проводится от 500 до 1000 тестов на коронавирус. По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 35000 человек. В обязательный карантин были отправлены около 16000 человек.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

5 мая председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 19 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 324 тысяч человек, около 5 млн заболели, около 2,7 млн инфицированы в настоящее время, около 2 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,5%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (более 92000 умерших, летальность 6,0%). Далее следуют Великобритания (более 35000 умерших, летальность 14,1%), Италия (более 32000, 14,2%), Франция (более 28000, 15,6%), Испания (около 28000, 10,0%), Бразилия (около 18000, 6,6%), Бельгия (более 9000, 16,3%), Германия (около 8200, 4,6%), Иран (более 7100, 5,7%), Канада (более 6000, 7,5%), Нидерланды (более 5700, 12,9%), Мексика (около 5700, 10,4%), материковая часть территории КНР (более 4600, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

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