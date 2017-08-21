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Здоровье

В Израиле возросло потребление риталина

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
В Израиле возросло потребление риталина

Корреспондент "Едиот Ахронот" Ротем Элизара пишет о том, что ежегодно в Израиле выписывают около миллиона рецептов на риталин, препарат для лечения "синдрома дефицита внимания". По данным больничной кассы "Клалит", за последние четыре года потребление этого лекарства выросло на 30%, "Маккаби" сообщает о росте в 23%.

Сообщается также, что резко увеличилось количество женщин, употребляющих риталин. На сегодняшний день 64% рецептов выписывают мужчинам, 36% - женщинам. Наибольший рост в потреблении риталина отмечается среди людей в возрастных группах 85-94 года (133%), 35-44 года (125%) и 65-74 года (113%). Среди детей в возрасте 5-11 лет рост составил 14%, а в возрастной группе 15-24 года – 26%.

По информации больничных касс, больше всего рецептов на риталин за последний год было выписано жителям Центрального округа – 277 тысяч. В Северном округе было выдано 193 тысячи рецептов, в Иерусалимском округе – 135 тысяч, в Южном округе – 119 тысяч.

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