"Серийный" донор спермы в Нидерландах оказался отцом свыше 100 детей

Донор спермы "сотрудничал" с 11 голландскими клиниками искусственного оплодотворения, и в результате стал биологическим отцом не менее 102 детей, сообщает RTL.

Согласно голландским законом, сперма одного донора может быть использована для оплодотворения максимум 25 женщин.

Однако, как показало расследование голландского Объединения гинекологов, у банков спермы нет общей базы данных, они не проводят проверок и ограничиваются тем, что просят донора подписать обязательство не сотрудничать с другими клиниками.

Мотивы донора, имя которого не называется, остаются неизвестны.

Это не первый скандал в Нидерландах, связанный с донорством спермы. Несколько месяцев назад выяснилось, что покойный врач одной из клиник искусственного оплодотворения в стране часто использовал для оплодотворения пациенток свою собственную сперму.





