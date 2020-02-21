У одной из вернувшихся в Израиль пассажирок лайнера Diamond Princess диагностирован коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения опубликовало официальное сообщение, подтверждающее, что одна из пассажирок круизного лайнера Diamond Princess, вернувших в Израиль минувшей ночью, является носительницей коронавируса COVID-19.

Возвращение пассажиров Diamond Princess в Израиль. Фоторепортаж

Она стала первым в Израиле пациентом, у которого диагностирован коронавирус. При этом в сообщении минздрава подчеркивается, что заражение произошло не в Израиле.

Женщина находится в карантинном отделении, подготовленном в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере" специально к прибытию пассажиров Diamond Princess.

11 израильских граждан, покинувших борт круизного лайнера Diamond Princess после месячного карантина в Йокогаме, прибыли в Израиль в ночь на пятницу, 21 февраля. Они сразу же были доставлены на микроавтобусе в специально в созданный для них комплекс на территории медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере. Их ожидает двухнедельный карантин под наблюдением врачей. Только после этого им будет разрешено встретиться с близкими.

Ранее МИД Израиля подтвердил, что все израильские граждане покинули борт Diamond Princess.

Эта группа была доставлена специальным самолетом, арендованным в одной из стран Ближнего Востока для этих целей. В целях безопасности самолет после приземления остановился вдали от Первого и Третьего пассажирских терминалов аэропорта Бен-Гурион. К приему самолета и пассажиров было допущено ограниченное число работников аэропорта. На всех, кто контактировал с пассажирами и их вещами, были средства защиты, рекомендованные минздравом и службой "Маген Давид Адом". После выхода из самолета вернувшиеся граждане были погружены в микроавтобус службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и доставлены в "Шибу". Багаж был погружен на грузовик минздрава для дальнейшей проверки и обработки, если таковая потребуется. После того, как самолет был обработан, заправлен и были пополнены запасы еды и воды на борту, он вылетел в "аэропорт своей прописки".

На борту Diamond Princess находились около 3 тысяч человек, более 620 пассажиров были заражены коронавирусом COVID-19. Среди пассажиров этого лайнера были граждане Японии, США, Канады, Великобритании, Израиля, России и других стран. Четверо граждан Израиля, находившихся на лайнере, были госпитализированы в больницах Японии после того, как у них был диагностирован коронавирус.

Судя по публиковавшимся данным, заражение пассажиров Diamond Princess произошло после того, как 20 января на борт судна поднялся 80-летний пассажир, он сошел на берег в Гонконге 25 января, потом обратился в больницу, где ему диагностировали коронавирус COVID-19. Впоследствии данный диагноз был подтвержден у сотен пассажиров.

Распространение коронавируса Covid-19. По состоянию на 21 февраля 2020 года

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 21 февраля, 2236 человек в этой стране умерли от коронавируса Covid-19. За одни сутки умерли 118 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: 75465 человек.

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что умерли 2247 человек, более 76 тысяч заражены в КНР и других странах мира.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также единичные случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Гонконге, в Тайване, на Филиппинах, в Японии, во Франции, в Южной Корее, в Иране.



