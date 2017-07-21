Минздрав закрыл склад, поставлявший продукты питания для детских садов

Министерство здравоохранения издало административный указ о закрытии склада компании "Шелах Язамут" в Хайфе, поставлявшего продукты питания в 200 детских садов и яслей.

Указ был издан по итогам проверки, проведенной инспекторами окружного управления санитарного надзора и ветеринаром хайфского муниципалитета.

Как сообщает портал ynet, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения правил хранения продуктов питания. По распоряжению ветеринара были уничтожены 800 килограммов испорченного мяса и рыбы.

На холодильных полках были обнаружены ржавчина и плесень, часть хранившихся на складе овощей сгнила, на территории склада были обнаружены многочисленные следы птичьего помета и паутины, яйца были складированы на улице при температуре воздуха 27 градусов.

Также в районе нахождения продуктов питания были обнаружены следы инсектицидов