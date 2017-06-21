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Здоровье

Израиль и Кипр подписали договор о сотрудничестве в сфере донорства почек

время публикации: 09:00 | последнее обновление: 09:00 блог версия для печати фото
Израиль и Кипр подписали договор о сотрудничестве в сфере донорства почек

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его кипрский коллега Йоргос Памборидис подписали во вторник, 21 июня, договор о сотрудничестве в сфере донорства почек.

Соглашение было подготовлено Национальными центрами трансплантологии обеих стран.

Программа предназначена для "обмена" почками живых доноров в случаях, когда у больного есть родственник, готовый пожертвовать почку, но нет совпадения по группе крови или другим показателям.

Отметим, что по данным израильского Национального центра трансплантаций (АДИ), в 2015 году в Израиле было осуществлено 433 операции по пересадке почки, из которых 174 почки были пожертвованы живущими донорами.

107 доноров были родственниками реципиентов, а 67 человек пожертвовали свою почку ради спасения чужих людей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 11 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 29 мая 2016 г.
Впервые в Израиле почка была использована для трансплантации повторно
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