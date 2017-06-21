Израиль и Кипр подписали договор о сотрудничестве в сфере донорства почек

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его кипрский коллега Йоргос Памборидис подписали во вторник, 21 июня, договор о сотрудничестве в сфере донорства почек.

Соглашение было подготовлено Национальными центрами трансплантологии обеих стран.

Программа предназначена для "обмена" почками живых доноров в случаях, когда у больного есть родственник, готовый пожертвовать почку, но нет совпадения по группе крови или другим показателям.

Отметим, что по данным израильского Национального центра трансплантаций (АДИ), в 2015 году в Израиле было осуществлено 433 операции по пересадке почки, из которых 174 почки были пожертвованы живущими донорами.

107 доноров были родственниками реципиентов, а 67 человек пожертвовали свою почку ради спасения чужих людей.