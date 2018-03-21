"Жаворонки" и "совы". Итоги опроса среди русскоязычных израильтян

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Жаворонки и совы", проведенный накануне перехода Израиля на летнее время (в ночь на пятницу, 23 марта).

В опросе, который проводился 19-21 марта, приняли участие 1813 респондентов (1487 из них ответили на все 18 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Примерно 37,5% участников опроса считают себя "жаворонками", 47,5% относят себя к "совам". 15% затрудняюстся с определением. При этом подавляющее большинство (более 62%) в будние дни обычно посыпаются до 7 утра, то есть и "совам" зачастую приходится пробуждаться рано утром. В выходные дни абсолютное большинство "жаворонков" просыпаются до 7 утра, а большинство "сов" – с 8 до 10 утра.

Средний "жаворонок" укладывается спать примерно в 22:15, "сова" – около полуночи.

Читатель NEWSru.co.il в среднем обычно спит 6,9 часов. Причем "совы" спят немного дольше "жаворонков" (примерно те же результаты были получены в 2011 году).

При ответе на вопрос "Вы высыпаетесь в будние дни?" наша аудитория поделилась ровно пополам.

Средний результат при ответе на вопрос "Сколько часов кряду вы можете проспать в выходной день?" – 8,3 часа.

30% согласны с мнением, что "жаворонки" обычно ведут более здоровый образ жизни. 29% с этим не согласны. Прочие затрудняются с оценкой.

Только 17% согласны с мнением, что "совы" обычно спокойней "жаворонков". 30% не согласны с таким предположением. Большинство опрошенных затруднились с ответом.

Участникам опроса был задан вопрос "Как вы считаете, может ли "сова" стать "жаворонком" и наоборот – то есть, может ли человек кардинальным образом изменить свой ритм жизни?" 25% уверены, что такое возможно. 38% выбрали ответ: "Может, но пользы от этого не будет". 26,5% считают, что подобное невозможно.

Проведенный опрос показал, что "жаворонки" немного чаще "сов" довольны своим здоровьем – 69% и 60%, соответственно.

При этом 91% опрошенных "жаворонков" и 86% опрошенных "сов" заявили, что они – счастливые люди.

Большинство "сов" и "жаворонков" заявляют, что они хорошо спят – 66% и 65%, соответственно.

В то же время "жаворонки" чаще, чем "совы" говорят, что успевают сделать все, что наметили на день – 88% и 72%.

И гораздо чаще "жаворонки" довольны своим рабочим графиком – 81%, при том, что у "сов" – 58%.

Большинство наших читателей негативно относятся к тому, что в Израиле дважды в год осуществляется переход на зимнее и летнее время. Это не нравится почти 59% аудитории. 28,5% относятся к этому нейтрально, и только 10,5% – позитивно.





