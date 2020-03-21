Минздрав Израиля: число заболевших COVID-19 возросло до 883

В субботу, 21 марта, минздрав сообщил, что, по состоянию на 11:30 субботы, 21 марта, в Израиле зарегистрированы 883 человека, заболевших COVID-19. По сравнению с пятницей, число заболевших возросло на 178 человек.

15 из них находятся в тяжелом состоянии, 19 – в состоянии средней тяжести, 812 переносят болезнь легко. 36 человек выздоровели.

274 человека госпитализированы, 233 находятся на домашнем карантине, 84 получают медицинскую помощь в гостинице, 255 находятся на этапе подготовки к госпитализации или карантину дома/в отеле.

Накануне в Израиле была зарегистрирована первая смерть от коронавируса: в иерусалимской больнице "Шаарей цедек" умер 88-летний мужчина.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Коронавирус в Палестинской автономии

21 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 52 (за сутки четыре случая – все в Рамалле).

Накануне минздрав ПА объявил, что 17 заразившихся, находившихся на карантине в Бейт-Лехеме, уже выздоровели. Также сняты ограничения на передвижение для 19 человек, которые находились в контакте с заразившимися. Всем им дозволено вернуться по домам при условии соблюдения домашнего карантина в течение двух недель.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА публиковало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 21 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 11417 человек (1374 за одни последние сутки), около 276 тысяч заболели, около 173 тысяч были инфицированы, около 92 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 4000 умерших, за сутки умерли около 600 человек). Далее следуют материковая часть территории КНР (около 3250 умерших), Иран (более 1400 умерших), Испания (около 1100 умерших), Франция (около 460) и США (260). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Доминиканской республике, Египте, Израиле, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Коста-Рике, Кубе, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Панаме, Перу, Польше, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Сингапуре, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Турции, Тунисе, Украине, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Из Китая третий день подряд не поступило ни одного сообщения о новых заразившихся коронавирусом. В то же время минздрав КНР уведомляет, что в страну за сутки вернулись более 40 человек, заразившихся COVID-19 за рубежом.





