Пробиотики помогут избавиться от аллергии на арахис

Согласно результатам недавнего исследования, курс пробиотиков, совмещенный с курсом оральной иммунотерапии, на четыре года практически избавляет большинство детей от аллергии на арахис.

В ходе эксперимента детям, страдающим аллергией на арахис, в течение 18 месяцев ежедневно давали пробиотики и арахисовый белок. Месяц спустя у 80% арахис перестал вызывать аллергическую реакцию. Спустя четыре года 70% детей все еще могли есть орехи, не страдая от аллергии.

Аллергия на арахис считается одним из самых распространенных и опасных видов пищевой аллергии.

В минувшем году было опубликовано исследование, согласно которому, употребление арахиса во младенчестве впоследствии снижает риск развития аллергии на арахис.