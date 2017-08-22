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Здоровье

Пробиотики помогут избавиться от аллергии на арахис

время публикации: 13:55 | последнее обновление: 13:55 блог версия для печати фото
Пробиотики помогут избавиться от аллергии на арахис

Согласно результатам недавнего исследования, курс пробиотиков, совмещенный с курсом оральной иммунотерапии, на четыре года практически избавляет большинство детей от аллергии на арахис.

В ходе эксперимента детям, страдающим аллергией на арахис, в течение 18 месяцев ежедневно давали пробиотики и арахисовый белок. Месяц спустя у 80% арахис перестал вызывать аллергическую реакцию. Спустя четыре года 70% детей все еще могли есть орехи, не страдая от аллергии.

Аллергия на арахис считается одним из самых распространенных и опасных видов пищевой аллергии.

В минувшем году было опубликовано исследование, согласно которому, употребление арахиса во младенчестве впоследствии снижает риск развития аллергии на арахис.

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// NEWSru.co.il // Здоровье // 8 марта 2016 г.
Употребление арахиса во младенчестве впоследствии снижает риск развития аллергии на арахис







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