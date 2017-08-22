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Здоровье

Суд обязал привить ребенка, несмотря на позицию матери

время публикации: 14:48 | последнее обновление: 14:48 блог версия для печати фото
Суд обязал привить ребенка, несмотря на позицию матери

Суд Тель-Авива по семейным вопросам согласился с требованием отца трехлетнего ребенка и обязал родителей привить мальчика, несмотря на сопротивление матери.

Отец ребенка, находящийся в разводе с его матерью, опираясь на мнение врачей и рекомендации министерства здравоохранения, просил суд обязать женщину сделать ребенку все положенные прививки, поскольку через несколько недель мальчик идет в детский сад.

Мать ребенка заявляла, что в государстве Израиль нет закона, обязывающего родителей прививать детей, а поэтому вопросы вакцинации определяются только идеологическими воззрениями родителей.

Тем не менее, суд заявил, что все доводы матери опираются на ошибочные данные, и принял позицию отца.

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